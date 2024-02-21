22 февраля — какой церковный праздник, чем лучше отказаться от стирки и глажки

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 февраля, в православном календаре день памяти мучеников Апамейских – Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий являлся начальником 70 воинов. Он отказался от идолопоклонства и отдал свою верность Христу. Был известен своим мужеством и непоколебимостью веры.

Вместе с Маврикием, эти воины отказались от поклонения нечистым идолам. Они были готовы пожертвовать своей жизнью ради Христа.

Царь Максимиан, возмущенный их отказом, устроил судилище, где эти мученики были подвергнуты мучениям. Они оставили нам пример преданности Богу и мужества перед преследованиями.

Приметы 22 февраля

Народные приметы 22 февраля / Фото: Pexels

Снежит – к поздней весне.

Солнце восходит в золотом – весь день будет хорошая погода.

Шумит хвойный лес – ждите тепло.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя стирать и гладить одежду, иначе вас ждет много бытовых проблем. Также запрещалось вытираться чужим полотенцем – все беды и несчастья перейдут на вас.

Что можно делать завтра

В этот день пытались увидеть перелетные птицы, возвращающиеся домой из теплых краев. Верили, что если человек увидит такую стаю, то весь год будет счастливым. Также, если разрешала погода, крестьяне начинали первые работы в поле. Готовили землю к будущему урожаю.

Читайте также: