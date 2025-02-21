22 февраля — какой церковный праздник, почему следует наблюдать за погодой этого дня

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 февраля, в православном календаре обретение мощей святых мучеников в Евгении. Это событие, связанное с открытием и обретением останков раннехристианских мучеников. Согласно церковной традиции эти святые погибли за веру во время гонений на христиан в Римской империи.

Святые мощи были найдены в местности Евгения (вероятно, речь идет о месте близ Константинополя или в другой части Византийской империи) по божественному откровению или в результате археологических раскопок. Обретение мощей обычно сопровождалось чудесными знаками, исцелениями и возвышением духовной жизни среди верующих.

Церковь чтит это событие как свидетельство нетленности святости и торжества веры над смертью. Часто такие мощи переносили в храмы, где они становились объектом поклонения и источником благодати для верующих.

Приметы 22 февраля

Народные приметы 22 февраля / Фото: Unsplash

Если мороз и ясно – весна будет холодной, если оттепель – теплой.

Оттепель или дождь – на раннюю теплую весну.

Туман или другой утром – до теплой весны и хорошего урожая.

Что завтра нельзя делать

Нельзя лениться и бездельничать – считалось, что ленивые в этот день весь год будут испытывать трудности. Не следует ссориться и конфликтовать – иначе споры будут продолжаться долго. Нельзя брать и давать деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам. Нельзя стричь волосы – существовала примета, что таким образом можно "отрезать" удачу.

Что можно делать завтра

Считалось, что погода в этот день предвещает, какая будет весна, поэтому обязательно наблюдали за погодой. Наши предки верили, что в этот день нужно избавиться от лишнего хлама и очистить дом от негативной энергии.

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