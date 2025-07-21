Церковный праздник 22 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 22 июля, в православном календаре день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. Мария Магдалина происходила из города Магдала на западном берегу Галилейского моря, откуда и получила свое имя. О ее семье почти ничего не известно, но некоторые передачи предполагают, что она была из богатой или знатной семьи.

Евангелие рассказывают, что Иисус Христос изгнал из Марии семь бесов (Лк. 8:2). Это исцеление стало для нее поворотным моментом: с тех пор она преданно следовала за Христом, служа Ему своим имуществом и силой.

Мария Магдалина стала первым человеком, которому явился воскресший Христос. По Евангелию от Иоанна (20:11–18), Иисус обратился к ней по имени, и она узнала Его. Этот эпизод дал ей титул “апостолка апостолов”.

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По преданию, Мария Магдалина жила в последние годы в Эфесе под духовным руководством апостола Иоанна Богослова, помогая ему в служении. Там и отошла к Господу, вероятно, мирно, как праведница.

Приметы 22 июля

Народные приметы 22 июля / © unsplash.com

Дождь — до сырой и затяжной осени.

Солнце садится за тучи — ждите непогоду.

Пауки активно плетут свою паутину — осень будет сухой.

Что завтра нельзя делать

В народной традиции считается, что в этот день женщинам не стоит выполнять тяжелый физический труд, особенно в огороде или в поле — это считается неуместным и даже опасным. Существует также поверье: во время грозы нельзя оставлять открытыми двери и окна, ведь вместе с молнией в дом может ворваться нечистая сила. В то же время, это имеет и вполне практическое объяснение — для безопасности во время грозы следует закрывать все отверстия, чтобы избежать нежелательных последствий стихии.

Что можно делать завтра

Святую Марию Магдалину с давних времен уважают как небесную опекуницу женщин. К ней обращаются с молитвами об исцелении телесных и душевных недугов, просят оградить от темных мыслей, укрепить родственные отношения и дарить привлекательность и женскую силу. Веруют, что каждый, кто с искренним сердцем обратится к ней в день ее чествования, получит ее особую благодать и защиту.