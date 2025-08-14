- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 2 мин
15 августа — какой церковный праздник, который нельзя делать в Первую Пречистую
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 15 августа, в православном календаре Успения Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая). Это церковный праздник, отмечающий переход Пресвятой Богородицы от земной жизни к вечному блаженству на небе. Успение означает не просто физическую смерть Марии, а ее переход от земной жизни к вечному Богу. Этот праздник напоминает о святости и особом предназначении Божией Матери, которая была телом и душой взята к Небу без тления и греха. Отражает надежду всех христиан на воскресение и вечную жизнь.
Традиция празднования Успения уходит уже в IV–V век. Первые письменные упоминания об этом празднике встречаются в трудах отцов Церкви и христианских паломников. По преданию, апостолы, разъехавшиеся по миру после Вознесения Христа, собрались вместе, чтобы провести Богородицу в последний путь. После ее “успения” тело Марии было найдено отсутствующим — считается, что она была вознесена на Небо.
Приметы 15 августа
Если 15 августа ясная, солнечная погода будет урожайной осенью.
Облака в этот день предвещают дожди в ближайшие дни.
Роса на траве утром 15 августа — на богатый урожай ягод и фруктов.
Что завтра нельзя делать
В этот день категорически запрещено заниматься работой в поле, пользоваться острыми инструментами и выполнять тяжелые физические дела. Не одевайте грязную, изношенную или неряшливую одежду и обувь — это может принести неудачу. Избегайте хвастовства и хвастовства, иначе рискуете потерять то, что нажили.
Что можно делать завтра
На 15 августа, в день праздника, крестьяне праздновали завершение жатвы сенокоса. В селах устраивалось масштабное праздничное собрание — братки, куда каждый приносил гостинцы: еду и напитки. Перед началом веселья блюда освящали в церкви, придавая праздничному застолью особое значение. Молодежь пользовалась возможностью на этом собрании, чтобы найти себе пару, ведь вскоре начиналась свадебная осень.