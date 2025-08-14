Церковный праздник 15 августа / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 15 августа, в православном календаре Успения Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая). Это церковный праздник, отмечающий переход Пресвятой Богородицы от земной жизни к вечному блаженству на небе. Успение означает не просто физическую смерть Марии, а ее переход от земной жизни к вечному Богу. Этот праздник напоминает о святости и особом предназначении Божией Матери, которая была телом и душой взята к Небу без тления и греха. Отражает надежду всех христиан на воскресение и вечную жизнь.

Традиция празднования Успения уходит уже в IV–V век. Первые письменные упоминания об этом празднике встречаются в трудах отцов Церкви и христианских паломников. По преданию, апостолы, разъехавшиеся по миру после Вознесения Христа, собрались вместе, чтобы провести Богородицу в последний путь. После ее “успения” тело Марии было найдено отсутствующим — считается, что она была вознесена на Небо.

Приметы 15 августа

Народные приметы 15 августа / © unsplash.com

Если 15 августа ясная, солнечная погода будет урожайной осенью.

Облака в этот день предвещают дожди в ближайшие дни.

Роса на траве утром 15 августа — на богатый урожай ягод и фруктов.

Что завтра нельзя делать

В этот день категорически запрещено заниматься работой в поле, пользоваться острыми инструментами и выполнять тяжелые физические дела. Не одевайте грязную, изношенную или неряшливую одежду и обувь — это может принести неудачу. Избегайте хвастовства и хвастовства, иначе рискуете потерять то, что нажили.

Реклама

Что можно делать завтра

На 15 августа, в день праздника, крестьяне праздновали завершение жатвы сенокоса. В селах устраивалось масштабное праздничное собрание — братки, куда каждый приносил гостинцы: еду и напитки. Перед началом веселья блюда освящали в церкви, придавая праздничному застолью особое значение. Молодежь пользовалась возможностью на этом собрании, чтобы найти себе пару, ведь вскоре начиналась свадебная осень.