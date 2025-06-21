Церковный праздник 22 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 22 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Был выдающейся фигурой IV века и епископом Самосата (Евфрат, Турция). На кафедру его избрали в середине IV века, когда правил православный правитель Констанций II. Он симпатизировал арианам, но был открыт и толерантен к православию.

Среди епископов Востока Евсевий получил большой авторитет. А в период распространения арианства, отрицавшего божественную сущность Иисуса Христа, выступал как непоколебимый борец за истину веру. 361 года умер император Констанций II, и на престол сошел Юлиан Отступник, решивший восстановить язычество, но дал христианам временную религиозную свободу. Этим воспользовался Евсевий, который начал путешествовать по Востоку и инкогнито посвящать православных епископов.

Когда императором стал Валент, полностью поддерживавший ариан, Евсевий сослали за отказ рукоположить епископа-арианца. Много лет продолжалось его изгнание, но он продолжал как мог укреплять Церковь. После смерти Валента императором стал Грациан, вернувший православие, а потому Евсевий вернулся к Самосату. Однако, в 379 году его, во время путешествия в Долиху, убила кирпичом арианка.

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Приметы 22 июня

Народные приметы 22 июня / © unsplash.com

Ночью на 22 июня звездное небо — будет теплая и уютная погода.

Буря или гроза — до смены погоды в ближайшие дни.

На закате облака — ждите грозы.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость в этот день предостерегает не отправляться в далекое путешествие и не начинать важных или новых дел до обеда — считают, что такие начинания обречены на неудачу.

Что можно делать завтра

Хотя строгих запретов на работу нет, трудные и изнурительные дела лучше отложить на другое время. Этот день особенно удачен для домашних хлопот, работы на огороде и в саду. По народным верованиям, 22 июня является благоприятным моментом для встречи с человеком, который станет твоей родственной душой.