Кого чествует церковь 22 июня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 22 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. О ранних годах святого Евсевия сохранилось немного сведений, однако известно, что он жил в период глубоких богословских потрясений, когда арианство активно поддерживалось частью императорской власти.

С ранних лет он избрал путь церковного служения, получил основательное духовное образование и обрел авторитет как ревностный защитник апостольской веры. Его благочестие, благоразумие и твердость в догматических вопросах привели к избранию его епископом города Самосаты (современная территория Турции).

На епископской кафедре Евсевий проявил себя как мудрый пастырь и ревностный хранитель церковного единства. Он активно противодействовал распространению арианства, отрицавшего равенство Сына Божия с Отцом.

Реклама

Особого внимания заслуживает его практика поддержки православных епископов, преследуемых и смещенных с кафедр. Евсевий не только морально поддерживал изгнанников, но и рискуя собственным положением, помогал им возвращаться к своим паствам.

Во времена императора Валента, поддерживавшего арианство, святитель подвергся многочисленным преследованиям. Его неоднократно выгоняли из Самосата, отправляли в ссылку и запрещали возвращаться в епархию.

Несмотря на это, Евсевий оставался несокрушимым. Он продолжал рукополагать православных епископов даже в изгнании, действуя тайно и путешествуя под вымышленными именами. Его деятельность явилась важным фактором сохранения православной церковной иерархии в сложный период.

После смерти императора Валента святитель получил возможность вернуться в свою паству. Он продолжил свое служение с той же ревностью, посещая разные города Сирии и Малой Азии.

Реклама

Его земной путь завершился мученической смертью около 379 года. Во время пребывания в городе Долиха на него было совершено нападение: женщина, благосклонная к арианству, сбросила на него черепицу или камень с крыши. От полученного удара святитель скончался. Перед смертью он простил нападающую, проявив христианское смирение и любовь к врагам.

Приметы 22 июня

Народные приметы 22 июня / © pexels.com

Если 22 июня солнечно и ясно, лето будет теплым и урожайным, без затяжных дождей.

Дождь в этот день — признак влажного лета, но хорошего урожая грибов и трав.

Обильная роса утром — в ясную и жаркую погоду в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит отправляться в дальние путешествия и не рекомендовалось заводить серьезные дела в первой половине дня — мол, лучше дождаться полудня, когда энергии дня становятся более стабильными и благоприятными для решений.

Что можно делать завтра

По поверьям, 22 июня имеет еще и особую энергетику: считалось, что именно в этот день судьба может подбросить встречу с родственной душой, поэтому его иногда воспринимали как символически важное и даже решающее для личной жизни.

Новости партнеров