22 марта — какой церковный праздник, не делайте этого, чтобы не навлечь беду на себя и близких

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 марта, в православном календаре день памяти Василия Анкирского. Он принадлежал к знатным гражданам Анкиры (современная Анкара, Турция) в Галатии. Он стал жертвой преследований во времена императора Юлиана Отступника.

Из-за веры Василия привели на суд перед проконсулом Сатурнином. Его подвергли жестоким пыткам: подвесили на дереве и строгали тело железными инструментами. Даже после всех мучений Василий оставался невредимым благодаря Божьей помощи.

Затем его отправили в Константинополь, где снова пытали. Василия тянули в разные стороны, вырезали ремни из его кожи, кололи раскаленными спицами, но он выдержал все. Даже в раскаленной печи Василий остался в живых.

Мученика отправили в Кесарию Каппадокийскую, где его отдали животным в амфитеатре. Во время молитвы его изуродовала гиена. Это произошло примерно в 362 году. После этого он скончался. Мощи святого были собраны родственниками и похоронены. Позже на месте гробницы Василия построили храм, освященный в его честь.

Приметы 22 марта

Народные приметы 22 марта / Фото: Pexels

Облака имеют синий цвет – будет теплая, но дождливая погода.

Тепло и солнечно – лето будет долгим и теплым.

Птицы купаются в лужах – до потепления.

Что завтра нельзя делать

Плохой приметой в этот день считалось выносить мусор из дома или выбрасывать ненужные вещи. Наши предки приметили, что наши предки наши предки приметили. Также запрещалось стирать белье и вывешивать сушить его на улицу, это принесет болезни.

Что можно делать завтра

Особенно внимательно наши предки следили в этот день за Солнцем. По поверьям, оно могло рассказать о том, сколь богатым и щедрым будет урожай. Ранним утром выходили на улицу и встречали восход солнца. Если оно сходило в красных кругах, значит, будет большой урожай.

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