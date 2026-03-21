Церковный праздник 22 марта

Завтра, 22 марта, в православном календаре день памяти святого священномученика Василия Анкирского. Святой Василий жил в IV веке и был пресвитером в городе Анкира, который ныне известен как Анкара. Этот период в истории Церкви был отмечен напряженной борьбой между сторонниками православного учения и последователями арианства — богословского течения, отрицавшего равенство Сына Божия с Богом Отцом.

Священник Василий стал ревностным защитником постановлений Первого Никейского собора, который в 325 году осудил арианское учение и утвердил догмат о единосущности Сына с Отцом. Своей проповедью он убеждал верующих держаться православной веры и разоблачал ошибочность арианской доктрины.

Из-за своей непоколебимой позиции святой Василий неоднократно подвергался преследованиям. Когда арианство временно получило поддержку императорской власти, он был отстранен от служения и подвержен притеснениям. Однако даже в изгнании он продолжал укреплять христиан в вере.

Самые жестокие испытания постигли святого во время правления императора Юлиан Отступник, который стремился восстановить язычество в Римской империи. Василия схватили и привели на суд, где от него требовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам.

Священномученик твердо ответил, что никогда не отступит от истинного Бога. Его подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, но никакие мучения не сломили его духа.

После продолжительных пыток святой Василий был казнен. По преданию, даже перед смертью он продолжал молиться и прославлять Христа, оставаясь верным своим убеждениям до последнего вздоха.

Приметы 22 марта

Народные приметы 22 марта

Какая погода 22 марта — такова будет и весна.

Дождь 22 марта часто связывался с дождливым летом.

Что 22 марта на Сороки, то и 12 июля на Петровку.

Что завтра нельзя делать

По древним народным приметам лучше воздержаться от определенных дел в доме. Не рекомендуется подметать пол или выносить мусор — это считается риском отвести удачу и благополучие. Также нежелательно стирать, заниматься вязанием, шитьем или пришивать пуговицы — такие действия считаются неблагоприятными для начала нового периода жизни.

Что можно делать завтра

22 марта православные обращаются к святому священномученику Василию Анкирскому, который является покровителем перед Богом. В этот день молятся о спасении души, об исцелении от тяжелых недугов, об укреплении веры и душевном покое.