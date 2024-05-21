22 мая — какой церковный праздник, почему девушкам запрещалось в этот день плакать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 мая, в православном календаре день памяти священномученика Василиска. Василиск родился в городе Амасья, Каппадокия.

После того, как Василиск и его братья были жестоко избиты за веру, им было видение Господа и святого Феодора Тирона, после чего они поправились от всех ран. Это чудо привело к тому, что многие язычники обратились в христианство, за что были казнены.

Василиск был приговорен к смерти в Понтийских Команах, где его держали в тюрьме. Перед казнью он имел видение, в котором Господь обещал ему свою помощь и предсказал мученическую смерть. Василиск попросил сторожей тюрьмы отпустить его, чтобы попрощаться с семьей. Они отпустили его, поскольку уважали его святость жизни и чудеса, которые он творил.

По возвращении Василиска, игемон Агриппа, прибывший в город Амасья и начавший преследовать христиан, узнав о его отпуске, пришел в ярость. Он жестоко наказал стражей тюрьмы и послал за мучеником военный отряд. Василиска связали и подвергли жестоким пыткам, но в конце концов он принял мученическую смерть.

Приметы 22 мая

Народные приметы 22 мая / Фото: Unsplash

Сильный туман — к большому урожаю.

Ночью спел соловей — день будет теплым.

Во время дождя дул сильный ветер — распогодится.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались держаться подальше от водоемов, не ходили купаться на озера или реки, потому что верили, что это принесет одни беды. Незамужним девушкам запрещалось плакать. Существовало поверье, что тогда целый год их будут преследовать беды.

Что можно делать завтра

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Из них, а также березовых веточек, девушки плели венки, бросали их в водоемы. Верили, если венок не утонет, значит, благополучие не за горами.

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