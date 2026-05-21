Церковный праздник 22 мая

Завтра, 22 мая, в православном календаре день памяти святого мученика Василиска. По церковным преданиям Василиск жил на рубеже III–IV веков в период активных гонений на христиан во времена Римской империи. Он был племянником святого великомученика Феодора Тирона, что само по себе определяло его духовную среду и формирование как христианина.

С юных лет Василиск избрал путь служения Богу. Его жизнь отличалась строгой набожностью, молитвой, воздержанием и преданностью христианскому обществу. Он поддерживал верующих, укреплял их во времена страха и преследований, оставаясь примером духовной твердости.

Во время очередной волны гонений на христиан Василиска были арестованы. Его заставляли отречься от веры и принести жертвы языческим богам, однако он решительно отказался. Его непреклонность вызвала гнев римских властей.

По преданию, Василиска держали в заключении, где он испытал многочисленные страдания. Несмотря на это, он не отрекся от Христа и продолжал молиться, укрепляя не только себя, но и других заключенных, которые становились свидетелями его духовной силы.

Конечная судьба святого была решена в городе Команы (Малая Азия), куда его привели для суда. Там Василиск в последний раз получил возможность отказаться от своей веры, однако остался верен Христу.

По преданию, его казнили сечением головы или иным способом, принятым в то время для приговоренных к смертной казни. Его смерть стала завершением земного пути, но началом чествования как святого мученика Церкви.

Святой мученик Василиск почитается в христианской традиции как символ непоколебимой веры и духовного мужества. Его память напоминает о цене верности убеждениям и силе духа, способной противостоять даже самым жестоким испытаниям.

В богослужебных текстах его прославляют как того, кто «кровью своей засвидетельствовал истину Христову» и обрел венец мученичества. Верующие обращаются к нему в молитвах об укреплении веры, выносливости в испытаниях и духовной стойкости.

Приметы 22 мая

Дождь в этот день — ждите щедрое лето, большой урожай.

Много пауков — будет большой урожай огурцов.

Услышать гром ночью — к быстрому улучшению погоды.

Что завтра нельзя делать

В народных представлениях Василисков день носил особенно осторожный характер. Верили, что начинать новые дела в это время — плохая примета, ведь они вроде бы не увенчаются успехом. Так же избегали полевых и огородных работ: считалось, что вместо полезного урожая земля может «отблагодарить» сорняки вроде васильков и полыни.

Что можно делать завтра

День проводили спокойно и благоустроенно: занимались домашними делами, уборкой, стиркой и приготовлением пищи, избегая любых рисков и излишней суеты.

