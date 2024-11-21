22 ноября — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, чтобы не заболеть смертельной болезнью

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Филимон был христианином, жившим в городе Колосс (теперь Турция). Во времена апостола Павла он был богатым и уважаемым человеком, который имел собственный дом и, вероятно, служил важную роль в общине. В Послании Павел обращается к нему как к "партнеру" и "брату".

Послание к Филимону — одно из самых личных писем апостола Павла, содержащееся в Новом Завете. В нем Павел обращается к Филимону с просьбой простить его раба, Онезима, бежавшего от него и ставшего христианином. Павел просит Филимона принять Онезима не как раба, а как брата во Христе. Это послание демонстрирует христианский подход к прощению и равенству, подчеркивая человечность и милосердие, ставшие основой христианского учения.

Онезим был рабом Филимона, ставшим христианином, встретил Павла и, по словам апостола, "родился для Бога" во время их совместного пребывания. Онезим стал помощником Павла, и когда Павел отправлял его обратно к Филимону, он попросил последнего принять Онезима как брата, а не как раба.

Есть некоторые свидетельства, что Филимон стал епископом в Колоссах. Его празднование на церковном календаре отмечается 22 ноября вместе с другими участниками этой истории, такими как его супруга, святая Апфия и сын, святой Архип. Апфия, вероятно, была женой Филимона. Она также упоминается в Послании Павла к Филимону, где Павел обращается к ней как к "сестре". Согласно традиции, Апфия была сильной сторонницей христианской веры и активно поддерживала общину. Архип был, возможно, отпрыском Филимона и Апфии. Упоминание о нем есть в Послании Павла, где он описывается как наш сослужитель. Есть разные версии, что Архип был епископом в Лаодикии либо в Колоссах.

Приметы 22 ноября

Народные приметы 22 ноября / Фото: Unsplash

Огонь хорошо горит до сильного мороза.

Сильный мороз – ждите потепления.

На улице тепло – зима будет мягкой и снежной.

Что завтра нельзя делать

Запрещается дарить в этот день живые цветы, потому что они, согласно поверьям, уносят жизненную силу человека. Нельзя давать или брать взаймы — можно сильно поругаться и не помириться. Не стоит пить алкоголь – это пробудит смертельные болезни.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для того, чтобы пройти осмотр у врача, а еще можно проститься с ненужными вещами. Их можете либо выбросить, либо отдать нуждающимся.

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