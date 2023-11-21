22 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя покупать и дарить живые цветы

Завтра, 22 ноября, в православном календаре день памяти Архипа и Филимона. Архип и Филимон были апостолами от 70-ти, которые проповедовали Евангелие в Колоссах, Лаодиции и Иерополе. Они были учениками апостола Павла, который написал им письма, входящие в Новый Завет. Архип был сыном Филимона и его супруги Апфии, которая также была равноапостольной мученицей. Филимон был богатым и благотворительным христианином, принимавшим в своем доме собрание верующих. Архип был первым епископом Колосского и впоследствии Лаодицианского. Они оба страдали за веру от язычников и были убиты мечом во время одного из гонений на христиан. Их мощи были перенесены в Константинополь и похоронены в церкви святых апостолов.

Церковный праздник 22 ноября – день памяти Прокопия Кесарийского

Он был святым великомучеником, жившим в IV веке в Палестине. Служил чтецом в Кесарийской церкви и был учеником святого Памфилия, который был учителем Оригена. Прокопий отличался своей праведной жизнью и обладал даром чудотворения. Он исцелял больных и помогал нищим. Во времена гонений на христиан от императора Диоклетиана, Прокопий был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Он отказался отречься от своей веры и был казнен мечом. Его мощи были похоронены в Кесарии, а затем перенесены в Константинополь.

Приметы 22 ноября

Народные приметы 22 ноября / Фото: Pexels

Теплая погода показывает, что зима будет длинной и снежной.

Волки вышли из леса и подошли к человеческому жилью — скоро начнется суровая зима.

Снегопад — к майской непогоде.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается распивать алкогольные напитки. Наши предки верили, что у человека, выпившего такой напиток, может вселиться злой дух и изгнать его будет невозможно. Также запрещалось покупать и дарить живые цветы — они, по поверьям, заберут силу у хозяев дома. Запрещено давать взаймы деньги, можно остаться ни с чем.

Что можно делать завтра

А вот разрешалось в этот день давать милостыню, отдавать старые вещи тем, кто в них нуждается. Следует прислушиваться к совету, даже если вы его не просили. А еще наши предки прокладывали по всей деревне зимнюю дорогу, а после работы устраивали гулянья.

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