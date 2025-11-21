Церковный праздник 22 ноября / © unsplash.com

Завтра, 22 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Филимон был христианином ранней Церкви в городе Колосс (территория современной Турции). Его описывают как богатого, уважаемого человека, который открывал свой дом для собрания христианской общины, то есть фактически был “домашней церковью”.

Онисис — раб Филимона, бежавший, но встретивший апостола Павла, обратившийся в христианство и ставший Павловым духовным сыном. Павел посылает его обратно к Филимону с письмом, призывая принять его не как раба, а как брата.

Апостол Павел — наставник и духовный автор письма. Он не только просит Филимона простить Онисима, но и дает ему понять, что христианская любовь и прощение выше социальных и юридических законов.

Филимон считается святым за жизнь и веру: его христианская добродетель, открытость дома для богослужений и готовность к прощению отмечают его как пример веры и милосердия.

Приметы 22 ноября

Народные приметы 22 ноября

Если утром видна иней на деревьях — до морозов.

Если утром — туман по земле — к оттепели, оттепели.

Если день ясный — такая погода может продержаться примерно на три недели.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным верованиям лучше избегать определенных действий: не дайте взаймы соль и сахар, потому что вместе с ними можно отдать часть своего благосостояния; не давайте взаймы муку или воду, иначе это может привести к недостатку и голоду. Также не рекомендуется отправляться в далекое путешествие — день не благоприятен для длительных переездов.

Что можно делать завтра

В этот день существует обычай дарить нуждающимся старые вещи — считают, что такая щедрость приносит в дом гармонию и благополучие.