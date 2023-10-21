22 октября — какой церковный праздник, что нужно делать, чтобы встретить хорошего мужчину

Завтра, 22 октября, в православном календаре день памяти святого равноапостольного Аверкия. Святой Аверкий был епископом Иераполя во Фригии во второй половине II века. Он был назван равноапостольным за свои великие труды по проповеди Евангелия, совершению чудес и обращению язычников ко Христу. Он путешествовал по Сирии, Киликии, Месопотамии и Риму, где встречался с императором Марком Аврелием и получил от него подарки. Умер в 167 году и был похоронен в Иераполе. На его надгробии была написана надпись, содержащая высказывания о его вере и надежде.

Церковный праздник 22 октября – день памяти мученика Александра

Святой мученик Александр, живший при императоре Деции, был одним из первых христиан, пострадавших от жестоких гонений, организованных этим правителем. Он родился в Каппадокии и был сыном богатого торговца. Он получил хорошее образование и занимался торговлей. Впоследствии принял христианство и стал дьяконом в Риме. Он служил папе Фавиану и был его доверенным лицом. В 250 году, когда Деций издал указ об обязательном принесении жертвы римским богам, Александр решил не покидать Рим, а остаться там и помогать христианам. Его задержали и привели на суд перед Квинтианом, пытавшимся побудить его отступить от своей веры. Александр отказался от этого и засвидетельствовал свою любовь ко Христу.

Приметы 22 октября

Народные приметы 22 октября / Фото: pixabay.com

Нет дождя – следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Сильный ливень указывает на то, что ненастье будет еще долго.

Светлый день до похолодания.

Что завтра нельзя делать

Лучше не отправляться в путешествие этого дня, потому что вас непременно будут ждать разные неприятности. В древности запрещалось заниматься работой по дому, в том числе убирать. Отказывались и от мелкого ремонта.

Что можно делать завтра

Днем девушки, которые хотели встретить хорошего мужа и выйти счастливо замуж, шли в церковь, покупали две свечи, ставили перед иконой Божией Матери и про себя говорили: "Как эти свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом — хороший партнер". Затем нужно трижды перекреститься, поклониться иконе и уйти домой, ни с кем не говоря по дороге.

Читайте также: