Завтра, 22 октября, в православном календаре день памяти святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского. Аверкий родился в городе Иераполь, который известен своими термальными источниками, считавшимися священными. Он получил христианское воспитание и, под влиянием апостольского духа, решил посвятить свою жизнь служению Христу. Он стал епископом Иераполя в период правления римского императора Марка Аврелия (161–180 гг.).

Аверкий активно проповедовал христианство, обращая язычников к вере. Он также известен своей борьбой с языческим культом и праздниками, распространенными в его родном городе. Его деятельность привела к многочисленным обращениям и обращению язычников в христианскую веру.

В результате своей ревностной проповеднической деятельности Аверкий подвергся преследованиям со стороны языческой власти. Он был схвачен и подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от христианской веры. Согласно преданию, он был казнен из-за сожжения на костре, став мучеником за веру.

Приметы 22 октября

Роса или туман с утра — предвещает сухую и солнечную осень.

Ясное небо и теплый день — ожидается теплый ноябрь, без сильных морозов.

Облака низко над землей — предвещают дожди в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше воздержаться от домашней работы — не браться за стирку, уборку, шитье или вязание, избегать дальних поездок. Также не стоит отказывать нуждающимся в помощи или милостыне, ведь считают, что иначе можно навредить своему финансовому благосостоянию.

Что можно делать завтра

Рекомендуют провести этот день в кругу родных и близких. Поскольку с этого дня начинаются первые признаки холодов, стараются поскорее завершить все ремонтные и строительные дела.