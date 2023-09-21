22 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя сжигать веники, ловить и есть рыбу

Завтра, 22 сентября, в православном календаре – день памяти святого Иона. Святой пророк Иона, последователь пророка Елисея, жил в VIII веке до нашей эры. Он был одним из двенадцати маленьких пророков, чьи книги входят в Библию. Он был послан Богом в город Ниневии, чтобы призвать его жителей к покаянию за их грехи. Но Иона не хотел выполнить эту задачу и скрылся на корабле. По дороге на него налетела сильная буря, и он был брошен за борт. Тогда его проглотил большой кит, во чреве которого мужчина провел три дня и три ночи. Затем кит выбросил его на берег, и Иона понял, что это знак воли Божией. Он попросил у Бога прощения и пошел в Ниневию, где проповедовал слово Божие. Жители Ниневии послушали его и раскаялись в своих грехах. Тогда Бог пощадил их и не уничтожил города.

Церковный праздник 22 сентября – день памяти святого Фоки

Священномученик Фока являлся православным епископом Синопского города в Малой Азии. Он жил в I-II веках нашей эры и был известен своей добротой и милосердием. Он помогал нищим и больным, гостеприимно принимал путников и проповедовал Евангелие. За это он подвергся преследованиям от язычников, которые хотели уничтожить христианство.

Однажды в город прибыла группа солдат, приказавших уничтожить всех христиан. Они не знали, кто является епископом, поэтому обратились к Фоке за помощью. Он искренне принял их в своем доме и даже предложил им свою постель. Ночью он помолился Богу о спасении своих гостей и положил на столик письмо с надписью: "Я — Фока, епископ Синопский". Утром солдаты прочли письмо и испугались своего преступления. Они просили Фоку прощения и сочли его святым. Но Фока сказал им, что они должны выполнить свою повинность и умертвить его. Они не могли этого сделать, поэтому поставили над ним котел с кипятком и вскипятили его. Так Фока умер за Христа и стал мучеником.

Приметы 22 сентября

Народные приметы 22 сентября / Фото: Pexels

Еще не до конца попадали листья на берегу — зима придет поздно.

Утром дождь означает, что еще неделю будет теплая погода.

На сосне мало шишек — зимой будет тепло и много снега.

Что завтра нельзя делать

В этот день в старину наши предки старались не сжигать веники, которыми подметали в доме. Верили, что с пеплом ветер развеет семейное счастье и благополучие. Также не ловили и не ели рыбу, чтобы не навлечь на себя черную полосу. Под запретом были также ссоры и долгий сон до обеда.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день ели редьку, поэтому обязательно ставили на стол блюда с ней. Особое внимание уделяли осине. Считалось, если листья на этом дереве начинают дрожать, как от страха, значит, они приняли на себя все беды и грехи человека.