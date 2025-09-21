Церковный праздник 22 сентября / © pixabay.com

Завтра, 22 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Фоки. Святой Фока родился в неизвестном месте, вероятно, в Малой Азии, во времена, когда христианство находилось под преследованием. Его семья была благочестивой, и еще с детства он воспитывался в христианской вере.

Он стал священником и служил в городе, традиционно связываемом с Понтским регионом. Известно, что Фока был не только пастырем, но и активным благотворителем: помогал бедным, больным, заключенным и путешественникам.

Во времена гонений на христиан (вероятно при императоре Диоклетиане или Лицинии), Фока не отрекся от своей веры. Ему предложили отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но он отказался. По легенде, святого Фоку бросили в море, или обезглавили (существуют разные версии). Его мученическая смерть стала примером стойкости в вере.

Церковный праздник 22 сентября — день памяти святого пророка Ионы

Святой пророк Иона — один из малых пророков Ветхого Завета, известный прежде всего благодаря своей книге в Библии, рассказывающей о его пророческом служении, попытке бежать от Божьего повеления и чудо, которое Господь совершил через его послушание. Его жизнь и деятельность являются важным примером Божьего милосердия и терпения к человеку.

Иона жил в IX веке до Рождества Христова, во времена пророков Исаии, Амоса и других. Он происходил из Галилеи или городка Гаф, и был сыном Аммита (Иона, сын Аммита). Бог призвал Иону проповедовать в большом городе Ниневии, столичном центре Ассирийской империи, чтобы призвать людей к покаянию за их грехи. Ниневия была городом жестокости и беззакония, и Господь желал через Иону спасти его жителей от наказания.

Иона сначала не желал выполнить Божью волю и отправился в противоположном направлении — на корабле в Тарсиш. Во время шторма на море моряки бросили Иону за борт, и его поглотила большая рыба (кит), где он пробыл три дня и три ночи. В чреве рыбы Иона молился, покаялся и признавал власть Божию, после чего рыба выбросила его на берег.

После своего спасения Иона наконец пошел в Ниневию и произнес слово Бога: город будет разрушен из-за грехов, если люди не покаются. Жители Ниневии поверили пророку, оделись в посты и покаяния, и Бог отвратил крушение, милосердно сохранив город.

Приметы 22 сентября

Народные приметы 22 сентября / © unsplash.com

Ясное небо утром предсказывает хорошую погоду на ближайшие дни.

Южный ветер — осень будет теплой, урожайной, а зима поздней.

Если утром иней на листьях — следует ожидать холодной зимы.

Что завтра нельзя делать

По старым народным верованиям, не стоит бездельничать и долго лежать в постели — иначе могут появиться трудности с финансами. Также рекомендуют в этот день ловить, продавать и употреблять в пищу рыбу, в знак памяти о том, как пророк Иона пребывал в чреве крупной рыбы.

Что можно делать завтра

Святого Фока почитают как покровителя, оберегающего от пожаров и спасающего попавших в воду, а также к нему обращающихся с молитвами о безопасности дома и семьи. В этот день полезно готовить блюда из редьки — это считается способом укрепить здоровье. А если 22 сентября на голову упадет еловая шишка, в народе считают это знаком будущего благосостояния и богатства.