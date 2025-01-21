22 января — какой церковный праздник, почему лучше не выносить мусор из дома после заката

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 января, в православном календаре день памяти святого апостола Тимофея. Тимофей (Тимотей) родился в Листре (современная Турция), в семье, где мать была еврейкой, а отец – язычником (Деян. 16:1). Его мать, Евника и бабушка, Лоида, были верующими и учили его вере. Именно они стали основными источниками духовного воспитания. Это могло оказать большое влияние на его жизнь и на решение стать христианином.

Тимофей встретил апостола Павла, когда тот проходил через Листру во время своего второго миссионерского путешествия. Павел увидел у Тимофея потенциал и, увидев его христианскую верность, пригласил его присоединиться к своему служению. Тимофей стал помощником Павла и сопровождал его в путешествиях, проповедуя Евангелие вместе с ним.

Тимофей был важной фигурой в создании ранних христианских общин. Павел часто упоминал его как своего верного сотрудника и доверенное лицо, помогавшее организовывать церковную жизнь и поддерживать общины. Тимофей был послан Павлом в разные города, чтобы продолжать миссионерскую деятельность, налаживать порядок и решать сложные вопросы в церквях.

Павел написал два послания Тимофею, которые являются частью Нового Завета. В них он дает советы по пастырскому служению, организации церкви и учит сохранять верность вере. Особенно важен совет Павла быть примером для других верующих и твердо стоять на истине, даже во времена испытаний.

Его мученическая смерть произошла в Эфесе, где он служил епископом. Он был убит во время погромов язычниками, когда он выступал против празднования языческого праздника. По другим данным, он был избит камнями или казнен из-за своей проповеди христианской веры.

Церковный праздник 22 января – день памяти святого преподобного мученика Анастасия Персидского

Анастасий родился в Персии в семье язычников, однако с молодых лет принял христианство. Как история свидетельствует, Анастасий был умным и благочестивым человеком, имевшим глубокий христианский убеждение. Он был известен своей добродетелью и великой верой.

Он служил при дворе персидского царя и его христианская вера была хорошо известна среди придворных. Есть свидетельства, что Анастасий был на высокой должности при царском дворе, но сохранял непреклонную веру во Христа. Со временем это стало предметом подозрений у персидских правителей, которые были язычниками и враждебно относились к христианам.

Когда в Персии начались активные преследования христиан во времена правления персидского царя Шапура II (фактически от 309 до 379 года), Анастасий стал жертвой этих репрессий. Его обвиняли в том, что он отказался от поклонения языческим богам и не участвовал в языческих обрядах. Анастасий был задержан и подвергнут многочисленным пыткам.

Существует несколько вариантов мученической смерти святого. Согласно одной версии, он был обезглавлен за отказ отречься от Христа. Другие источники сообщают, что его сначала избивали и пыткали, а затем казнили. Однако одна из наиболее распространенных традиций указывает, что он был убит за то, что он отказался выполнить приказ поклониться языческим богам.

Приметы 22 января

Народные приметы 22 января / Фото: Unsplash

На окнах появились узоры от мороза – холод продержится еще долго.

Снежит – будет богатый урожай зерновых.

На стекле появляется конденсат – к потеплению.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам в этот день лучше не отправляться в дальний путь, потому что путешествие будет неудачным. Также запрещается выбрасывать мусор из дома после заката — вместе с ним из дома "уйдет" счастье.

Что можно делать завтра

Обычно святому апостолу Тимофею молятся о даровании сил, здоровье, укреплении веры и помощи в разных делах. В старину крестьяне проверяли остатки зерна и подсчитывали, хватит ли до конца зимнего сезона.

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