Церковный праздник 22 января / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 22 января, в православном календаре день памяти святого апостола Тимофея. Святой Тимофей родился в городе Листра (Малая Азия, современная Турция). Во время второго миссионерского путешествия Павел снова прибыл в Листру и, заметив добрую славу Тимофея среди христиан, взял его с собой как сотрудника. Перед началом миссии Павел обрезал Тимотея, учитывая иудейское происхождение его матери — не как обязанность Закона, а как пастырский шаг во избежание соблазнов и препятствий в проповеди среди иудеев. Согласно церковному преданию, Тимотей был поставлен первым епископом Эфеса — одного из важнейших центров раннего христианства. По церковному преданию, святой Тимофей принял мученическую смерть в Эфесе около 97 года.

Церковный праздник 22 января — день памяти святого преподобного мученика Анастасия Перского

Будущий святой родился в Персии в конце VI века. Его светское имя в источниках не сохранилось. Его юность проходила в атмосфере военной славы и государственного культа, где христианство воспринималось как неприятельская вера Римской (Византийской) империи.

Решительный излом в жизни Анастасия произошел во время персидско-византийских войн начала VII века, в частности, после захвата персами Иерусалима 614 года. Увиденное и услышанное пробудило в нем внутреннюю борьбу, завершившуюся отречением от язычества.

Реклама

После крещения Анастасий поступил в монастырь близ Иерусалима. Монашество для него стало не бегством от мира, а подготовкой к высшему свидетельству веры. Со временем он почувствовал внутренний призыв возвратиться в Персию — не как воин, а как свидетель Христа. Вернувшись на родину, Анастасий открыто признал себя христианином. Это было равнозначно смертному приговору. Анастасия подвергли жестоким пыткам, которые длились очень долго. В конце концов, около 628 года, святой был усечен мечом вместе с другими христианами. Так он завершил свой путь как преподобный мученик — то есть монах, принявший мученическую смерть.

Приметы 22 января

Народные приметы 22 января / © pexels.com

«Запотело» стекло в доме — ждите потепления.

Морозные узоры на окне — будут долгие холода.

Солнечный день — весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

Не стоит в этот день за народными приметами отправляться в дальнюю дорогу и бездельничать — путешествие точно будет неудачным. А еще не выносите мусор после заката — с ним «уйдет» также и ваше счастье.

Что можно делать завтра

К святому апостолу Тимофею верующие обращаются с молитвами о здоровье, помощи в различных делах, укреплении веры и даровании сил на различные свершения.