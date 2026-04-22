Завтра, 23 апреля, в православном календаре день памяти святого великомученика победоносца и чудотворца Юрия. Юрий родился примерно в III веке в Каппадокии (территория современной Турции) в богатой и благородной христианской семье. Его отец был военным, а мать — благочестивой христианкой, воспитавшей сына в любви к Богу и справедливости.

После смерти отца Юрий вместе с матерью переехал в Палестину, где получил хорошее образование и поступил на военную службу в римское войско. Благодаря храбрости, дисциплине и разуму он быстро получил высокий военный ранг при дворе императора Диоклетиана.

Во времена правления Диоклетиана христианство подвергалось жестоким преследованиям. Несмотря на опасность, Юрий открыто признал себя христианином и отказался выполнять приказы против веры.

Он раздал свое имущество бедным, уволил рабов и предстал перед императором, открыто осудив преследование христиан. За это он был арестован и подвергнут многочисленным пыткам, однако, по преданию, он оставался непоколебимым в вере.

По житийному преданию, Юрия подвергали жестоким пыткам: его бросали в тюрьму, колесовали, избивали и пытались заставить отречься от Христа. Однако он, по верованию Церкви, получал сверхъестественную силу и исцеление, оставаясь живым после многих пыток.

В конце концов, в 303 или 304 году он принял мученическую смерть из-за укрепления мечом. Его подвиг стал символом непоколебимой веры и духовной победы над страхом и смертью.

Одной из известнейших легенд, связанных со святым Юрием, является повествование о победе над змеем. По этому преданию, в городе (часто отождествляемом с Ливией или Бейрутом) ужасающий змей терроризировал население и требовал человеческих жертв.

Когда очередь дошла до царской дочери, Юрий явился, победил чудовище и спас девушку. Этот сюжет символически отражает победу христианства над язычеством и злом.

Святой Юрий стал одним из популярнейших святых в христианском мире. Его считают покровителем воинов, рыцарей, земледельцев и многих городов и стран.

В Украине его культ имеет особое значение. День святого Юрия (Юриев день) традиционно связывался с началом весенних работ и символизировал обновление природы и жизни.

Приметы 23 апреля

Ясный и теплый день — до раннего, но урожайного лета.

Если птицы активно поют с утра — будет теплая и стабильная погода.

Сильный ветер — лето будет переменчивым и с грозами.

Что завтра нельзя делать

В народных представлениях этого дня особенно опасались любых конфликтов и резких слов. Считалось, что крик, брань или ссора могут навлечь опасность — существовало поверье, будто за нарушение покоя человека может поразить молния. Также избегали работы в саду или огороде. По поверьям, любые посадки, совершенные в этот день, могли пострадать от града или плохо прижиться, и землю пытались «не тревожить».

Что можно делать завтра

Святой великомученик Юрий, которого называют Победоносцем, в народной традиции почитается как защитник и победитель темных сил. Поэтому этот день был связан с молитвами о силе, защите и благополучии. К святому обращались с просьбами о здоровье и безопасности военных, о защите от болезней и всякого зла, о бережении скота от недугов. Отдельно девушки молились святому Юрию с надеждой на встречу с достойным, добрым суженым.