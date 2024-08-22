23 августа — какой церковный праздник, почему нельзя мыть пол и пылесосить

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Луппа. Лупп был слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Он был верным последователем и другом Димитрия, сопровождал его во время его страданий и смерти. По преданию, после мученической смерти Димитрия Лупп собрал его кровь и хранил ее как святыню. Также он взял кольцо и верхнюю одежду святого, которые впоследствии использовал для исцеления больных и изгнания демонов.

Лупп активно проповедовал христианство в Салониках и окрестностях, не опасаясь преследований. Исцеляя больных и изгоняя демонов, он привлек многих к христианской вере. В конце концов, власть узнала о его деятельности, и он был схвачен. От Луппа требовали отречься от христианства, но он остался верен своей вере. За это его подвергли жестоким пыткам и казнили.

Церковный праздник 23 августа – день памяти святого священномученика Иринея Лионского

Он родился примерно в 130–140 годах в городе Смирна (сегодняшний Измир, Турция) в Азии. Ириней стал одной из ключевых фигур в становлении христианского богословия и борьбе с ересями.

Ириней был учеником святого Поликарпа Смирнского, который, в свою очередь, был учеником апостола Иоанна Богослова. Поликарп оказал большое влияние на формирование духовного и богословского мировоззрения Иринея. Эта наследственная связь с апостольским учением придала Иринею авторитет в церковном общине.

Приблизительно в 177 году Ириней переехал в Лион (современная Франция), где стал пресвитером. В то время христианская община Лиона испытывала большие трудности из-за преследований со стороны римской власти. Во время гонений, состоявшихся в 177 году, епископ Лиона, святой Потин, был измучен, и после его смерти Ириней был избран епископом.

Одной из важнейших заслуг Иринея является его борьба с ересью гностицизма, которая была широко распространена в то время. Гностицизм предлагал дуалистическое мировоззрение, отрицая материальный мир как творение доброго Бога и пропагандируя разные спекулятивные теории о спасении. В ответ на это Ириней написал свой знаменитый трактат "Против ересей", где изложил православное учение о едином Боге, творце всего сущего, и опроверг основные положения гностиков.

Ириней разработал целостную богословскую систему, в которой объединил учение о Боге, Христе, спасении и Церкви. Он подчеркивал важность апостольского предания и единства Церкви, считая ее основой для истинного вероучения. Ириней также развил учение о воплощении Христа как ключевой момент Божьего плана спасения человечества.

Ириней закончил свою жизнь мученической смертью примерно в 202 году во время преследований императора Септимия Севера. С тех пор он почитается святым священномучеником и великим учителем Церкви.

Приметы 23 августа

Народные приметы 23 августа / Фото: Unsplash

Горох расцвел на грядках до теплой осени.

Журавли уже полетели в теплые края – зима придет рано.

Рано вечером появился туман – погода улучшится.

Что завтра нельзя делать

Нельзя давать взаймы деньги или какие-то вещи, вместе с ними вы отдадите другому человеку свое счастье. Также в этот день запрещается мыть пол и пылесосить, потому что такие действия могут принести в жизнь трудности, с которыми вам будет очень тяжело справиться.

Что можно делать завтра

Рекомендуется заниматься привычными для себя делами. Лучше, если у вас будет продуманный план действий. Этот день считается благоприятным для сватовства и венчания.

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