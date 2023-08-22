23 августа — какой церковный праздник, почему нужно смотреть на воду и нельзя начинать уборку

Завтра, 23 августа, в православном календаре день памяти архидьякона Лаврентия. Архидьякон Лаврентий был одним из самых известных христианских мучеников первого тысячелетия. Он родился в Испании около 225 года и служил диаконом в Римской Церкви под папой Сикстом II. В 257 году император Валериан издал указ о преследовании христиан и запрете их богослужения. Папа Сикст был арестован и казнен, а Лаврентий получил повеление отдать все церковные сокровища префекту Рима. Лаврентий собрал всех бедных и больных, поддерживаемых Церковью, и привел их к префекту, сказав: «Вот настоящее богатство Церкви». За этот поступок Лаврентия положили на решетку над огнем и сожгли заживо в 258 году.

Приметы 23 августа

Народные приметы 23 августа / Фото: Pexels

На воде заметна рябь — к концу августа и в сентябре будет много дождей и ветров.

Вода спокойная, без волн – ждите спокойную и мягкую зиму.

Цветы наклонили свои соцветия – скоро начнется дождь.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется заниматься домашними делами и готовить еду, особенно делать то, что связано с острыми предметами. Согласно народным поверьям 23 августа лучше не начинать генеральную уборку. Наши предки верили, что хорошие духи приходят в дом, поэтому их можно "изгнать" вместе с мусором.

Что можно делать завтра

Символом 23 августа в древности числилась вода. С самого утра молодые девушки пытались умыться из источника, чтобы получить молодость и здоровье. На рассвете было принято собирать росу. Верили, что она обладает в этот день целебными свойствами.

Читайте также: