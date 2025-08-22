Церковный праздник 23 августа / © Pixabay

Завтра, 23 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Луппа. Лупп считается раннехристианским мучеником, жившим во времена преследований христиан (вероятно, в III–IV веке, во времена римских императоров, проводивших репрессии против христиан). Его часто описывают как ревностного проповедника веры и благочестивого человека.

Согласно преданию, Лупп отказался отречься от христианства и принести жертву языческим богам, за что его подвергли пыткам и казнили. Место и точная дата мученичества неизвестны, однако церковь чествует его как мученика, то есть человека, пострадавшего за веру.

Церковный праздник 23 августа — день памяти святого священномученика Иринея Лионского

Ириней родился примерно в 130-140 годах в городе Смирна (современная Турция). Он был учеником священномученика Поликарпа Смирнского, который, в свою очередь, был непосредственным учеником апостола Иоанна Богослова. То есть Ириней принадлежал к “апостольскому поколению” через ученическую линию.

Около 177 года Ириней переселился в Галлию (современная Франция), где стал епископом Лиона. Он активно проповедовал, укреплял верующих и организовывал церковную жизнь в регионе, где христианство было еще в зачаточном состоянии.

Ириней известен, прежде всего, как апологет и теолог. Его главный труд — “Против ересей” (Adversus Haereses), написанный примерно в 180-190 годах. Святой Ириней стал священномучеником, то есть мучеником за святое служение Церкви. Вероятно, он погиб около 202 года во время гонений на христиан при императоре Септимии Севере.

Приметы 23 августа

Народные приметы 23 августа / © unsplash.com

Если на Луппа (23 августа) ясное небо, осень будет теплой и сухой.

Дождь на Луппа — до холодной и сырой осени.

Южный ветер предвещает тёплую, но короткую осень, северный — холодную и длинную.

Что завтра нельзя делать

В народных поверьях 23 августа считается небезопасным для финансовых и бытовых действий. Не советуют одалживать деньги или вещи, потому что это может отнять удачу. Также следует избегать работы с острыми или колючими предметами — существует повышенный риск раниться. День не подходит для планирования будущих дел, старта новых проектов или смены работы. Даже домашние уборки, подметки или мытье полов считаются нежелательными, ведь, по поверью, это может привлечь жизненные трудности.

Что можно делать завтра

К святому Луппу обращаются с молитвами об исцелении тяжелых болезней, о прояснении души и укреплении внутренней уверенности перед крещением, а также об укреплении веры и духовной стойкости.