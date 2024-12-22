23 декабря — какой церковный праздник, почему лучше в этот день говорить только правду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 декабря, в православном календаре день памяти святых 10 мучеников Критских. Это группа раннехристианских мучеников, пострадавших за веру во Христа в III веке на острове Крит. Святые мученики пострадали во времена правления императора Декия (249–251 гг.), отличившегося жестокими преследованиями христиан. Местный правитель Крита пытался заставить их отречься от веры, но они твердо отказались поклоняться языческим богам. После многочисленных пыток, они были приговорены к смертной казни из-за усечения головы. Их смерть вдохновила многих христиан того времени укрепить свою веру.

Приметы 23 декабря

Народные приметы 23 декабря / Фото: Unsplash

По небу плывут белые тучи до морозов.

Резко похолодало – весна придет поздно.

Выпало много снега — в следующем году будет богатый урожай.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в этот день лгать или сплетничать, согласно приметам, любая ложь, сказанная 23 декабря, очень быстро раскроется. В этот день лучше не пользоваться острыми предметами – можно серьезно заболеть.

Что можно делать завтра

В этот день мамы совершали особый обряд на крепкий сон ребенка. Для этого над колыбелью водили кадилом, говоря при этом: "Северница, приходи в наш дом, ты с кадилом поиграй, спать ребенку не мешай".

Читайте также: