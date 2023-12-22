23 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя оскорблять домашних животных

Завтра, 23 декабря, в православном календаре день памяти мучеников Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста. Они были христианами, жившими на острове Крит в III веке. Они стали жертвами преследования во времена императора Деция и были приговорены к смерти за отказ от своей веры.

Церковный праздник 23 декабря – день памяти преподобного Нифонта

Преподобный Нифонт был епископом Кипрским в IV веке. Он родился в Пафлагонии и получил образование в Константинополе. Он был известен своей кротостью, добротой и частыми посещениями храмов. Также был способен изгонять нечистую силу своими молитвами и благословениями. Он умер в мире и погребен в монастыре Святого Креста на Кипре.

Приметы 23 декабря

Народные приметы 23 декабря / Фото: Pexels

Сильный ветер – ждите потепления.

Снег идет — к хорошему урожаю в следующем году.

Куры волнуются — к метели.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещено оскорблять домашних животных. Наши предки верили, что это приведет к несчастью в семье. Также нельзя орать на детей, приказывать их. Иначе они не будут испытывать любовь от семьи еще круглый год. Какие-либо острые предметы запрещено использовать. Если пораниться, то круглогодично будут проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

Наши предки весь день проводили у плиты, пекли и готовили блюда к Сочельнику и Рождеству (25 декабря). Важно посвятить время уборке. При этом нужно убрать в каждом уголке дома. Разрешалось выходить замуж, свататься.

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