23 февраля — какой церковный праздник, почему нельзя начинать день с грустных мыслей

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 23 февраля, в православном календаре день памяти святого Поликарпа Смирнского. Поликарп Смирнский родился около 70 года в Смирне (современный Измир, Малая Азия). Был одним из первых епископов Христовой Церкви и учеником святого апостола Иоанна Богослова, рукоположенного в епископа города Смирны.
Судьба святого Поликарпа была связана с преследованиями христиан. Во время правления императора Марка Аврелия, гонители схватили Поликарпа. Перед своими мучениями, он видел видение, которое сожгут живьем. Однако произошло чудо: огненные языки окружили Поликарпа, и он стоял посредине как очищенное в огне золото. Его тело светилось сквозь пламя, а запах вокруг него был такой, как от кадила. Язычники тогда испугались и пронзили его тело, но из него истекло столько крови, что огонь сразу погас. Так святой Поликарп прославил Бога мученической смертью 156 года в Пасхальную субботу.
Приметы 23 февраля
- Сороки подлетают очень близко к домам – ждите заморозков.
- Птицы прячутся под крышами – к снегопаду.
- Снег идет – на Пасху будет холодная погода.
Что завтра нельзя делать
Девушкам, особенно незамужним, запрещалось этот день проводить в одиночестве. Очень важно, чтобы в компании находились женщины и парни. Также наши предки верили, что нельзя начинать день с грустных мыслей и плохого настроения, иначе вас ждут негативные новости.
Что можно делать завтра
Наши предки в древности следили за перелетными птицами. Если их уже много вернулось из теплых краев, то верили, что весна придет рано и будет очень теплой.
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