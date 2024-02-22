23 февраля — какой церковный праздник, почему нельзя начинать день с грустных мыслей

Завтра, 23 февраля, в православном календаре день памяти святого Поликарпа Смирнского. Поликарп Смирнский родился около 70 года в Смирне (современный Измир, Малая Азия). Был одним из первых епископов Христовой Церкви и учеником святого апостола Иоанна Богослова, рукоположенного в епископа города Смирны.

Судьба святого Поликарпа была связана с преследованиями христиан. Во время правления императора Марка Аврелия, гонители схватили Поликарпа. Перед своими мучениями, он видел видение, которое сожгут живьем. Однако произошло чудо: огненные языки окружили Поликарпа, и он стоял посредине как очищенное в огне золото. Его тело светилось сквозь пламя, а запах вокруг него был такой, как от кадила. Язычники тогда испугались и пронзили его тело, но из него истекло столько крови, что огонь сразу погас. Так святой Поликарп прославил Бога мученической смертью 156 года в Пасхальную субботу.

Приметы 23 февраля

Народные приметы 23 февраля / Фото: pixabay.com

Сороки подлетают очень близко к домам – ждите заморозков.

Птицы прячутся под крышами – к снегопаду.

Снег идет – на Пасху будет холодная погода.

Что завтра нельзя делать

Девушкам, особенно незамужним, запрещалось этот день проводить в одиночестве. Очень важно, чтобы в компании находились женщины и парни. Также наши предки верили, что нельзя начинать день с грустных мыслей и плохого настроения, иначе вас ждут негативные новости.

Что можно делать завтра

Наши предки в древности следили за перелетными птицами. Если их уже много вернулось из теплых краев, то верили, что весна придет рано и будет очень теплой.

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