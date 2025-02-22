23 февраля — какой церковный праздник, почему женщинам запрещается шить и вышивать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 февраля, в православном календаре день памяти святого священномученика Поликарпа. Поликарп родился примерно в 69 году в Малой Азии (теперь Турция). Он был учеником апостола Иоанна Богослова, который и наставил его в вере и, вероятно, рукоположил в епископа Смирны (ныне Измир, Турция).

Как епископ, Поликарп сыграл немаловажную роль в становлении христианской Церкви во II веке. Он активно боролся с ересями, в частности с гностицизмом, угрожавшим чистоте христианского учения. Поликарп был также наставником многих будущих церковных деятелей, в частности, святого Иринея Лионского. Около 155 года Поликарп посетил Рим, где встретился с папой Аникетом. Они обсуждали разногласия между восточной и западной традициями празднования Пасхи, но хотя и не пришли к единому решению, остались в мире.

При императоре Марке Аврелии (правил 161–180) начались преследования христиан. Поликарпа схватили и привели в суд к римскому проконсулу Смирне. Ему предлагали отречься от Христа и принести жертву императору, но он твердо ответил:

"Я служу Христу уже 86 лет, и Он не сделал мне ни одного зла. Как же я могу попрать своего Царя и Спасителя?"

Его приговорили к сожжению. По преданию, когда огонь не причинил ему вреда, римский воин пронзил его копьем. Поликарп умер около 155 года (по другим источникам – 167 года). Его мученическая смерть описана в произведении "Мученичество святого Поликарпа" — это один из древнейших христианских текстов, сохранившийся до наших дней.

Приметы 23 февраля

Народные приметы 23 февраля / Фото: Unsplash

Если в этот день мороз и солнце, то весна будет ранней.

Если облачно и ветрено, то следует ожидать позднего потепления.

Сильный снегопад – год будет урожайным.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить – считалось, что сказанные в этот день оскорбительные слова могут принести беды в дом. Не рекомендуется начинать новые дела – существовало поверье, что начатое в этот день будет трудно довести до конца. Женщинам нельзя стирать, шить и вышивать – это могло "зашить" благополучие или навлечь слезы. Не стоит выходить на лед – считалось, что в этот день вода "собирает" силу перед весенним разливом, и может унести человека.

Что можно делать завтра

Зима постепенно ослабевала, и люди начинали готовиться к весенним работам: чинили хозяйственный инвентарь, чистили дворы от снега, просматривали запасы семян. В христианской традиции в этот день чтят память святого Поликарпа, епископа Смирнского. Он считался покровителем земледельцев, поэтому крестьяне могли обращаться к нему с молитвами об урожае и защите от стихийных бедствий.

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