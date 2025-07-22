Церковный праздник 23 июля / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 23 июля, в православном календаре день памяти святых мучеников Трофима, Теофила и других. Трофим, Теофил и их сподвижники были христианами, жившими в Ликии (историческая область в Малой Азии, территория современной Турции). Во время правления римских императоров, активно преследовавших христиан, они были схвачены за исповедание веры во Христа.

На суде они отказались принести жертвы языческим богам, за что были жестоко истязаны. Но несмотря на пытки, не отреклись от веры, за что были казнены — вероятно, усечены мечом.

Приметы 23 июля

Народные приметы 23 июля / © unsplash.com

День ясный и жаркий — ждите морозную зиму, долгую и теплую осень.

Небо покрыто облаками, но дождя нет — до пасмурной, дождливой осени.

Если 23 июля будет дождь — еще 40 дней будет идти дождь.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещается отказывать в помощи и милосердии, а также быть скупым — иначе это может привести к тяжелым болезням. Народные приметы в этот день советуют не лежать долго в постели, потому что чрезмерный сон отнимает у человека благополучие, а лень — удаляет благосостояние. Еще один строгий запрет — нельзя ломать ветки калины, потому что это приносит беду и несчастье.

Реклама

Что можно делать завтра

В народной традиции этот день считают благоприятным для начала новых дел — стоит действовать решительно и вкладывать максимум усилий, ведь все старания обязательно дадут богатый урожай. Если же 23 июля решить свататься или устраивать свадьбу, это обещает крепкий, долговременный и счастливый союз.