Церковный праздник 23 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 23 июня, в православном календаре день памяти святой мученицы Агриппины. Она принадлежала к знатному римскому роду и жила в III веке. Тогда христиан в Римской империи преследовали. Хотя она имела высокий статус в обществе, она выбрала духовную жизнь еще в юном возрасте. Агриппина решила сохранять целомудрие и посвятить себя Богу.

За открытое исповедание христианства Агриппину схватили. Над ней долго и жестоко издевались, а затем поставили перед выбором: жизнь язычницы или смерть из-за веры. Девушка не изменила себе, поэтому около 262 года ее душа покинула тело.

Три благочестивых дева (Васса, Агафья и Павла) забрали тело мучениц, тайно отвезли его в Сицилию, где похоронили близ города Менфи. Вскоре над ее гробницей вырос монастырь.

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Приметы 23 июня

Народные приметы 23 июня / © unsplash.com

Жара 23 июня — ждите засушливого лета.

Муравьи активно бегают возле муравейника — будет держаться крепкая погода.

Кукушка кует после обеда — ждите долгосрочную хорошую погоду.

Что завтра нельзя делать

Церковь призывает к миру, согласию и чистоте сердца. Она осуждает ссоры, брань, сплетни, клевету, зависть, скупость и упадок духа. В этот день не стоит браться за тяжелый физический труд, не следует отказывать обращающимся за помощью, а также строго запрещено употреблять крепкие спиртные напитки.

Что можно делать завтра

Этот день считали подготовительным ко дню Ивана Купала. В народе начинали собирать и сушить лекарственные травы. Верили, что они несут особую мощь и силу в этот период.