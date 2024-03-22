23 марта — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 марта, в православном календаре день памяти преподобномученика Никона Сицилийского и его 199 учеников. Он известен также как Никон Сицилийский. Был раннехристианским святым, жившим в III веке. Он родился в Неаполе в семье, где отец был язычником, а мать – христианкой. Никон сначала был воином, но после опасной ситуации в поле боя, он вспомнил христианские наставления своей матери и решил принять христианство.

После крещения Никон отказался от светской жизни и стал монахом. Он провел три года в уединении на горе, где, по преданию, получил откровение от ангела о том, что должно стать епископом. Впоследствии епископ Феодор Неаполитанский назначил его епископом города Мирра. Никон был активным проповедником и борцом против ересей.

В 251 году во время преследований христиан Никона арестовали и подвергли пыткам. Он остался верен своим убеждениям и был казнен вместе со своими 199 учениками, которые также не изменили христианской вере. Их тела были выброшены на улицы, но их подвиг остался в памяти верных.

Церковный праздник 23 марта – день памяти преподобного Никона Киево-Печерского

Он был одним из ближайших сподвижников преподобного Антония Печерского. Пришел в пещеры как священник и жил там суровой монашеской жизнью. Преподобный Антоний поручил ему постригать в монахи тех, кто стремился присоединиться к печерским монахам, в частности, постриг преподобного Феодосия.

Преподобный Никон также был известен как игумен Киево-Печерского монастыря. Он был вынужден покинуть Киево-Печерский монастырь из-за конфликта с князем Изяславом.

После возвращения в Киев преподобный Феодосий убедил Никона вернуться в Печерский монастырь. Никон стал игуменом после того, как преподобный Стефан отошел от этого поста. Во времена игуменства Никона, главная Успенская церковь монастыря была прекрасно разрисована и украшена мозаиками, исполненными преимущественно греческими мастерами. Преподобный Никон успокоился в 1088 году и считается одной из самых выдающихся личностей Киево-Печерского монастыря XI века.

Приметы 23 марта

Народные приметы 23 марта / Фото: Pexels

Из берёз течет много сока – лето будет дождливым.

Белка вылезла и прыгает по веткам – к теплу.

Солнечно и тепло – к жаркогму лету.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя перебирать крупу, потому что придут разные невзгоды, особенно с финансами. Показать чужому человеку открытый кошелек — к бедности. Нельзя кого-то обманывать — вызовете несчастье. Девушкам запрещается состригать ногти и волосы — не найдут жениха.

Что можно делать завтра

В этот период уже прилетают из тёплых краев зяблики. Наши предки приметили, что наши предки в этот день следят за журавлями. А еще проводили генеральную уборку в доме, выносили ненужные вещи, лохмотья. Этим выгоняли из дома нечисть. А вечером обязательно устраивали посиделки с мятным чаем — к счастью.

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