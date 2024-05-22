23 мая — какой церковный праздник, почему в этот день лучше не мыть волосы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 мая, в православном календаре день памяти преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. Вие был выдающимся духовным деятелем и аскетом, жившим в XI веке. Он родился в городе Антиохия (современная Турция) в 962 году. При жизни святого существуют многочисленные легенды и свидетельства о его удивительных аскетических поступках и молитвенных подвигах.

Михаил известен своей бескомпромиссной борьбой против иконоборцев, отрицавших почитание икон в церквях. Он активно пропагандировал православную веру и отстаивал церковную доктрину.

Его жизнеописание, написанное одним из современников, описывает его огромные усилия в покорении тела и души. Он провел множество часов в молитве, посте и медитации. Известно, что он отказался от светской жизни, отправившись в пустыню, где вел строгий аскетический образ жизни.

Михаил также славился своим милосердием и смирением перед волей Божией. Его духовные наставления и учения оказали значительное влияние на православную церковь и ее приверженцев.

1034, по легенде, Михаил умер в пустыне, оставив после себя славную репутацию святости. Его память почитается в православной церкви ежегодно в день его праздника.

Приметы 23 мая

Народные приметы 23 мая / Фото: Unsplash

Жуки летают быстро — к солнечному дню.

Во время восхода удушья — днем ждите дождя.

Многие муравьи ползают — к засухе.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, если не хотите иметь проблем на работе, лучше не мыть в этот день волосы. Также запрещается производить ремонт, это может навлечь беду. Категорически нельзя проявлять отрицательные эмоции, потому что они останутся с вами надолго.

Что можно делать завтра

По традиции в этот день начинали сеять огурцы в открытую почву. Чтобы культура лучше росла, грядку посыпали истолченными яичными скорлупами. Рекомендуется идти в гости к дальним родственникам.

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