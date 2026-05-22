Завтра, 23 мая, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Михаила, епископа. С юных лет будущий святитель стремился к духовной жизни, отличался любовью к молитве, воздержанием и глубоким благочестием. Он рос в благочестивой среде, где с детства познавал Священное Писание и церковные традиции. Осознав призвание к служению Богу, Михаил избрал путь монашества, посвятив себя молитве, посту и духовному совершенствованию.

Находясь в монастыре, преподобный быстро приобрел уважение братии благодаря смирению, мудрости и доброжелательности. Он являлся примером послушания и неутомимого труда. Его духовный авторитет рос настолько, что впоследствии Церковь призвала его к епископскому служению.

Как архипастырь, святой Михаил заботился о чистоте православной веры, поддерживал духовенство и наставлял верующих в христианской жизни. Он много проповедовал, призывая людей к покаянию, любви к ближнему и твердости в вере. Особое внимание святитель уделял помощи нуждающимся, утешал опечаленных и поддерживал преследуемых.

Однако время его служения было непростым. Церковь переживала периоды гонений и духовных потрясений. За преданность православному учению и непоколебимость в исповедании веры святитель Михаил подвергся преследованиям. Его пытались заставить отречься от церковной правды, однако он остался верен Христу.

Церковный праздник 23 мая — день памяти святой преподобной Евфросинии

Родилась она в княжеской семье, получив при крещении имя Предслава. С детства девушка отличалась исключительной набожностью, любовью к молитве и знаниям. В отличие от привычных ожиданий своего состояния, она не стремилась к светской жизни, бракам или роскошям, а всем сердцем тянулась к духовной мудрости.

В юные годы Предслава тайно покинула отчий дом и приняла монашеский постриг в монастыре, взяв имя Евфросиния. С тех пор вся ее жизнь стала непрерывным служением Богу через молитву, пост и труд. Она вела суровую аскетическую жизнь, сочетая внутреннее смирение с великой духовной силой.

Святая Евфросиния особенно отличилась своей просветительской деятельностью. Она переписывала и распространяла духовные книги, способствовала развитию образования и письменности, а также учила молодых девушек христианских добродетелей. Благодаря его усилиям духовная жизнь Полоцка значительно укрепилась.

Одним из важнейших ее свершений стало основание монастырей, ставших ячейками молитвы, образования и духовного роста. Она стремилась, чтобы монашеская жизнь была не только путем отречения от мира, но и служением любви, милосердию и просвещению.

Несмотря на свое высокое происхождение, Евфросиния избрала путь смирения. Она отказалась от княжеской славы, богатства и почестей, видя подлинную ценность только во Христе. Ее жизнь стала свидетельством того, что духовное богатство превышает всякие земные сокровища.

В зрелые годы праздник совершил паломничество к Святой Земле, где стремился поклониться святым местам, связанным с земной жизнью Спасителя. Там она провела последний период своей жизни в молитве и смирении. Умерла преподобная Евфросиния в Иерусалиме, оставив после себя светлый духовный след.

Приметы 23 мая

Утром птицы поют без остановки — будет дождь.

Крот активно выбрасывает землю из норы — ждите дождливых дней.

Пчелы утром активно летают — к теплому и солнечному дню.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в этот день не советуют переезжать, рассказывать о своих планах, занимать деньги или отдавать свои вещи. Считается, что вместе с этим можно отдать свое здоровье или финансовую удачу.

Что можно делать завтра

Именно в этот период продолжается активная высадка огурцов, однако в этот день его уже рекомендуют завершать. Также благоприятно заняться уборкой в доме и избавиться от лишних вещей, очищая пространство от всего ненужного.

