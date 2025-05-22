Церковный праздник 23 мая / © Unsplash

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Завтра, 23 мая, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Михаила. Святой Михаил с ранних лет был полон стремления служить Богу. Оставив суетный мир, он избрал путь монашества, полностью посвятив себя духовному подвигу. За глубокую набожность и строгость жизни был поставлен игуменом монастыря в городе Синаде (на территории Малой Азии). Там он утвердил братию в благочестии, посте и молитве, производя строгую, но полную благодати жизни.

В этот период Церковь Христова переживала тяжелое испытание: императоры-иконоборцы предписывали уничтожать святые образы и преследовали тех, кто осмеливался поклоняться им. Многие из страха замолчали или пошли на компромисс. Однако преподобный Михаил не покорился. Как истинный слуга Христа он открыто выступил в защиту святынь, не побоявшись обличать лжеучение даже перед властью.

Его твердая позиция вызвала гнев императорского двора. Михаила арестовали, подвергли допросам, угрозам и издевательствам, пытаясь принудить к отречению. Но он остался верен — как святой исповедник, он не отступил от истины, несмотря на унижение, голод и страдания.

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После долгих лет ссылки, проведенных в тяжелых условиях, святой Михаил отошел к Господу. Он не потерпел мученической смерти в прямом смысле, однако весь его жизненный путь стал подвигом верности — поэтому Церковь прославила его как исповедника, пострадавшего за православную веру.

Святой Михаил оставил после себя не письменное наследие, а глубоко выразительный пример — пример стояния за истину тогда, когда оно стоило жизни. Его жизнь стала безмолвной проповедью, а страдание — молитвенной жертвой за Церковь.

Церковный праздник 23 мая — день памяти святой преподобной Евфросинии

Возрастая в богатой, благочестивой семье, где каждый шаг проникнут верой, Евфросиния рано почувствовала, что ее сердце не принадлежит миру. Когда наступила пора брачных уз — предложения шли одна за другой — она приняла решение, поразившее любого современника: убежать от всего, что связывало ее с жизнью, и найти себя в полной самоотверженности.

Она не просто покинула дом — она переоделась в мужскую одежду, взяла имя Смарагд и, с твердой волей, вступила в мужской монастырь, где жила под покровом тайны целых 38 лет.

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Эти годы — это не просто десятилетие в монастырских стенах. Это жизнь сурового подвижника, отвергшего все человеческое и земное ради небесного. Пост, молитва, безмолвие — все это было обыденностью Евфросинии. Под именем Изумруда она стала не просто монахом, а духовным наставником для братии, хотя никто не догадывался о ее подлинной сущности.

Наиболее удивительно то, что даже ее собственный отец искал в монастыре утехи и советы в этом молодом монахе, не подозревая, что это его собственная дочь.

Только на закате жизни святость ее была явлена полностью. Открыв свою подлинную идентичность, она призвала отца принять этот выбор не как трагедию, а как высший дар Божий. Этот разговор стал моментом прощения, благословения и глубокой духовной радости.

После ее кончины Пафнутий тоже принял монашеский постриг, оставаясь в келье своей дочери, продолжая святой подвиг молитвы и поста.

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Приметы 23 мая

Народные приметы 23 мая / © Pixabay

Утром туман 23 мая предвещает дожди в ближайшие дни.

Если северный ветер дует, осень будет сухой и теплой.

Ветер с востока 23 мая предсказывает дождь и прохладную погоду.

Что завтра нельзя делать

Запрещено в этот день ввязываться в споры и употреблять бранные слова, отчаиваться, подвергаться зависти или жадности — это все приводит к внутреннему расстройству и потере счастья.

По народным верованиям, в этот день лучше воздержаться от больших перемен, таких как переезды, не стоит открывать свои планы окружающим, а также давать деньги в долг или отдавать свои вещи — ведь существует поверье, что так можно случайно избавиться не только от материальных благ, но и от крепкого здоровья и финансового равновесия.

Что можно делать завтра

Верующие с глубокой преданностью обращают свои молитвы к святому Михаилу, прося его непоколебимого покровительства и мудрой поддержки в трудные минуты жизни. Также они возносят свои молитвы за мир, обращаясь к святой Евфросинии, чье святое имя особенно чествуют и вспоминают именно в эту знаменательную дату.