23 ноября — какой церковный праздник, почему лучше отказаться от новой обуви

Завтра, 23 ноября, в православном календаре день памяти святителя Амфилохия. Святитель Амфилохий был епископом Иконийским в IV веке. Он был современником и другом святых Василия Великого и Григория Богослова, а также двоюродным братом последнего. Он считается одним из Отцов Церкви и защитником учения о божественной природе Святого Духа.

Святитель Амфилохий родился в Кесарии Каппадокийской, где изучал право и работал юристом. Однако вскоре он посвятил себя церковной жизни и стал монахом. В 374 году он был поставлен на епископов Иконии, стал первым митрополитом новой провинции Ликаония. Он активно участвовал в борьбе с ересями, особенно с македонианством, которое отрицало божество Святого Духа.

Ему посвящено произведение святого Василия Великого "О Святом Духе", а сам он написал аналогичный труд, который, к сожалению, не сохранился. Он также присутствовал на Втором Вселенском соборе 381 года, где был утвержден символ веры. В 390 году он председательствовал на Поместном соборе в Сиде, где была осуждена ересь мессалиан (евхитов). Он скончался в глубокой старости, после 394 года.

Церковный праздник 23 ноября – день памяти святителя Григория

Святитель Григорий Акрагантийский жил в VI-VII веках на острове Сицилия. Он был епископом города Акраганта, который сейчас называется Агридженто. Был известен своей святостью, мудростью и красноречием. Он оставил после себя многочисленные произведения, в том числе гомилии, письма, поэмы и каноны. Он также составил алфавитный список книг Священного Писания, который стал основой канонического перечня.

Святитель Григорий перенес многие страдания за веру. Он был обвинен своими недоброжелателями, обвинившими его в прелюбодеянии с блудницей. Они тайно провели ее в его покое, а затем вывели перед народом, провожавшим после богослужения своего владыку до двери дома. Святой Григорий не оправдывался, а безропотно принял обвинения, полагаясь на Божий суд. Он был арестован и заключен в тюрьму, где провел два года.

Однажды он увидел во сне ангела, который сказал ему, что Бог прощает его грехи и скоро освободит его от оков. Действительно, вскоре после этого, по Божьей воле, произошло землетрясение, разрушившее тюрьму и освободившее святого Григория. Он отправился в храм, где его встретили с радостью и уважением. Его клеветники были поражены болезнью, которая исказила их лица. Святой Григорий исцелил их своей молитвой и попросил народ не казнить их, а прощать их, как Христос прощал своих врагов на кресте. Святитель Григорий скончался в глубокой старости, около 630 года.

Приметы 23 ноября

Народные приметы 23 ноября / Фото: Pexels

Мало облаков на небе – будет ясная погода.

Облачная погода.

Снегопад – начало лета будет сырым.

Что завтра нельзя делать

Продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть продукты животного происхождения, молочные продукты, яйца. Также в этот день нельзя обовать новую обувь, иначе навлечете на себя проблемы. Лучше не повышать голос и не ругаться, с близкими людьми сложатся плохие отношения.

Что можно делать завтра

Главной забавой этого дня была езда на санях. Люди радовались, что уже установился санный путь и до весны не нужно об этом беспокоиться. Вечером девушки собирались вместе и гадали на суженого. Также на праздничный стол было принято печь разные пироги.

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