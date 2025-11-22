Церковный праздник 23 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 23 ноября, в православном календаре день памяти святых святителей Амфилоха и Григория. Точные даты жизни Амфилоха неизвестны, но известно, что он жил в IV веке. Амфилохий был учеником святого Василия Великого и св. Григория Нисского, активным участником богословских споров того времени. Был епископом Иконии, позже стал известен как величайший проповедник и защитник православной веры. Он активно боролся против арианской ереси, отрицавшей божественность Христа. Оставил после себя бессчетные проповеди, письма и богословские трактаты. Особое внимание уделял духовной борьбе, благочестию и нравственной чистоте христианской жизни.

Григорий Нисский родился около 335 года в Низианге (Каппадокия, Малая Азия) в благочестивой христианской семье. Отец, Григорий Старший, был епископом Низианза, а мать — святого благочестия женщина. Братом был святитель Василий Великий, известный богослов и реформатор Церкви, а Григорий Нисский — самый молодой в семье. Получил классическое образование: изучал философию, риторику, логику. Сначала вел светскую жизнь, был знаком с греческой философией и искусством красноречия. После смерти родителей посвятил себя монашеству и духовной жизни, став последователем идей своего брата Василия.

Основал монастыри и активно проповедовал аскетизм и духовное совершенство. Писал трактаты о духовной жизни, борьбе с грехом и внутренней свободе человека. Выступал против арианской ереси, отрицавшей божественность Христа, и македониан, отрицавших Святого Духа. Был назначен епископом Нисы (малый город в Каппадокии, отсюда и его прозвище «Носский»). Известный глубокими трактатами о Троице и природе Бога, особенно противопоставлялся ересям, искажавшим учение о Святой Троице.

Приметы 23 ноября

Народные приметы 23 ноября / © unsplash.com

Если утром на деревьях есть иней — это признак мороза.

Увидеть иную вечером — до сильного снегопада.

Если туман стелется по земле — ожидают потепления (оттепели).

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, не следует предпринимать определенные действия, которые могут «вывести» удачу. Не рекомендуют в этот день менять место жительства или переезжать, вести громкие разговоры и тем более ссориться или выяснять отношения — считается, что так можно испугать или испугать счастья и благоприятные события.

Что можно делать завтра

В этот день люди обращаются с искренней молитвой к святителю Амфилоху, прося его об исцелении — как телесном, так и духовном, чтобы очистить тело и душу от недугов и страданий.