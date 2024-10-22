23 октября — какой церковный праздник, почему нельзя покупать какой-либо товар

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова.

Иаков был братом апостола Иоанна, и оба были рыбаками, работавшими на озере Гениссарет. Иисус призвал их к своему ученичеству. Он был свидетелем многих важных событий в жизни Иисуса, включая Преображение Господне и агонию в Гефсиманском саду.

После Воскресения Иисуса Иаков стал важной фигурой в ранней христианской общине. Он возглавлял церковь в Иерусалиме и играл значительную роль в решении вопросов, связанных с проповедью Евангелия. Иаков проповедовал христианство в разных регионах, в частности в Иудее. По традиции он был первым епископом Иерусалима. Иаков был казнен около 62 года н.э. по приказу иудейского правителя Анны. Его мученичество стало свидетельством его верности Христу.

Приметы 23 октября

Народные приметы 23 октября / Фото: Unsplash

Выпал снег и не тает – до теплой зимы.

Град падает – к концу ноября придет настоящая зима.

Закат яркий — плохая погода будет сохраняться еще несколько дней.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит покупать какие-либо товары. Считается, что если этот запрет ослушается молодой одинокий мужчина, то он еще долго будет искать себе жену. Также запрещается давать деньги в долг – это к финансовым проблемам.

Что можно делать завтра

Интересным ритуалом этого дня были так называемые "пчелиные игры". Во время них нужно было жужжать, притворяясь пчелой, и есть мед. Считалось, чем громче звуки издает человек, тем здоровее он будет круглый год.

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