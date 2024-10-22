23 октября — какой церковный праздник, почему нельзя покупать какой-либо товар

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 23 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова.
Иаков был братом апостола Иоанна, и оба были рыбаками, работавшими на озере Гениссарет. Иисус призвал их к своему ученичеству. Он был свидетелем многих важных событий в жизни Иисуса, включая Преображение Господне и агонию в Гефсиманском саду.
После Воскресения Иисуса Иаков стал важной фигурой в ранней христианской общине. Он возглавлял церковь в Иерусалиме и играл значительную роль в решении вопросов, связанных с проповедью Евангелия. Иаков проповедовал христианство в разных регионах, в частности в Иудее. По традиции он был первым епископом Иерусалима. Иаков был казнен около 62 года н.э. по приказу иудейского правителя Анны. Его мученичество стало свидетельством его верности Христу.
Приметы 23 октября
- Выпал снег и не тает – до теплой зимы.
- Град падает – к концу ноября придет настоящая зима.
- Закат яркий — плохая погода будет сохраняться еще несколько дней.
Что завтра нельзя делать
В этот день не стоит покупать какие-либо товары. Считается, что если этот запрет ослушается молодой одинокий мужчина, то он еще долго будет искать себе жену. Также запрещается давать деньги в долг – это к финансовым проблемам.
Что можно делать завтра
Интересным ритуалом этого дня были так называемые "пчелиные игры". Во время них нужно было жужжать, притворяясь пчелой, и есть мед. Считалось, чем громче звуки издает человек, тем здоровее он будет круглый год.
Читайте также: