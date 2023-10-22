23 октября — какой церковный праздник, зачем "закармливать" землю и устраивать "пчелиные игры"

Завтра, 23 октября, в православном календаре день памяти апостола Иакова. Апостол Иаков был одним из учеников Иисуса Христа. Он принадлежал к группе, которую еще называли "братьями Господними", потому что они были сыновьями Иосифа Обручника от его первой жены. Апостол Иаков был первым епископом Иерусалимской церкви и председательствовал на Апостольском Соборе в 51 году. Он также написал Соборное послание, в котором подчеркивал необходимость добрых дел для спасения. Апостол Иаков погиб мученической смертью 63 года, когда его свергли из портика храма и ударили по голове.

Церковный праздник 23 октября – день памяти святителя Игнатия

Он был третьим епископом Антиохии и написал семь посланий в ранние христианские церкви. Его арестовал император Лев Армянин, бывший иконоборцем, и отправлен в Рим, где он был приговорен к смерти от диких зверей в Колизее. По пути в Рим он встречался с христианами из разных городов и писал им письма, в которых выражал свою веру и призывал к единству церкви. Он также просил христиан не препятствовать его мученическому предназначению, но радоваться ему, потому что он хотел стать "чистым хлебом Христа". Он умер примерно в 107 году нашей эры и был похоронен в Риме.

Приметы 23 октября

Народные приметы 23 октября / Фото: Pexels

Если выпал снег и не тает – ждите мягкую и теплую зиму.

Если идет град или снег, как крупа, значит, через две недели уже будет настоящая зима.

Сильно дождит, в следующем году будет большой урожай.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день устраивать шумные вечеринки, петь и танцевать. Также лучше не пить натощак простую воду — жизнь станет серой и безрадостной. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Запрещалось злиться, ссориться, начинать какие-либо конфликты.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям в этот день устраивали так называемые "пчелиные игры": ели мед и жужжали, как пчелы. Это делалось, чтобы задобрить насекомых и увеличить количество меда, который можно будет собрать в следующем году. А еще существовала такая традиция как "закормить" землю. На огород и поле бросали куски пирогов, хлеба для птиц. Считалось, что в следующем году получите большой урожай.

Читайте также: