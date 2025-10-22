Церковный праздник 23 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 23 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова. Иаков был сыном Зеведея и Саломии. Его брат — Иоанн, будущий автор Евангелия и Откровения. Семья Якова, как полагают, происходила из Галилеи, вероятно, занималась рыболовством на Гениссаретском озере.

Иаков и его брат Иоанн были рыбаками, когда Иисус призвал их стать «ловцами людей». Он оставил отца и лодки, чтобы следовать за Христом. Его имя в Библии часто упоминается рядом с Петром и Иоанном как ближайший ученик Иисуса.

Иаков выделяется мужеством и решительностью, часто упоминается как апостол с горячим темпераментом (Его иногда называли Сын Громовой). По преданию, апостол Иаков проповедовал в Испании, Египте и на Пиренейском полуострове, но вероятнее всего в Иудее. Его деятельность подчеркивала распространение христианства среди иудеев.

По свидетельству Нового Завета (Деяния апостолов 12:1–2) Иаков был казнен царем Иродом Агриппой I около 44 года. Он стал первым апостолом, пострадавшим за веру и признанным мучеником.

Приметы 23 октября

Народные приметы 23 октября

Полностью пожелтевшая ива — до ранней зимы.

Снег выпал и не растает — зима будет теплой.

Начался град — следует ждать ранних морозов.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным приметам лучше избегать долгов — взятые деньги не принесут добра. Не стоит конфликтовать или выяснять отношения с близкими, а важные дела и планы лучше отложить: считается, что они не сбудутся.

Что можно делать завтра

В молитвах просят святого Иакова о мудрости в принятии решений, внутреннем покое и ясности мыслей. Он почитается как покровитель паломников и пчеловодов, поэтому к нему обращаются также с просьбой об щедром урожае меда. В древности пчеловоды именно 23 октября завершали все приготовления ульев к зимнему покою. В этот день считалось полезным съесть ложку меда, чтобы укрепить здоровье и привлечь благосостояние.