23 сентября — какой церковный праздник, почему запрещено думать о неудачах и зачем ходили в лес

Завтра, 23 сентября, в православном календаре – день памяти святой Ираиды и Зачатия Иоанна Предтечи. Святая мученица Ираида была дочерью христианских родителей, живших в Александрии в начале 4 века. Она была очень набожная и любила читать Священное Писание. Однажды, когда она читала Библию на огороде, она увидела группу христиан, которых вели насмерть по приказу императора Максимилиана. Она забыла обо всем и побежала к ним, чтобы поддержать и поцеловать их руки. Солдаты заметили ее и арестовали. Она признала себя христианкой и отказалась отойти от своей веры. За это ее бросили в огонь, но она осталась невредимой. Затем ее обезглавили мечом.

Святая мученица Ираида – покровительница девушек, которые ищут чистоту и любовь к Богу. В народе этот день называли "Предтеча" или "Ираида Спирна".

Церковный праздник 23 сентября – день памяти мучеников Иона и его детей

Святые мученики Иона и его дети были христианами, жившими в Антиохии в 4 веке. Они были обездоленными и подвергались преследованиям от язычников. Однажды, когда они возвращались из церкви, их остановил солдат и спросил, почему они не участвуют в жертвоприношениях богам. Иона ответил, что они служат только одному истинному Богу, сотворившему небо и землю. Солдат разозлился и начал избивать Иону и его детей. Он также приказал им покинуть город и пойти на гору, где их ждала смерть.

Иона и его дети смиренно пошли на гору, молясь и поя гимны. По пути к ним присоединились другие христиане, которые хотели умереть вместе с ними. Когда они добрались до вершины горы, они увидели, что там стояла группа солдат с мечами. Солдаты начали убивать христиан, но Иона и его дети не боялись и не сожалели о своей жизни. Они с радостью приняли мученическую смерть за свою веру. Перед тем, как умереть, Иона благословил своих детей и сказал: "Никто не может отнять у нас жизнь, мы сами его отдаем Богу".

Приметы 23 сентября

Народные приметы 23 сентября / Фото: Pexels

Ночью услышали пение петуха — ждите ухудшения погоды.

Мало грибов, но много орехов — до морозной зимы.

Кот умывается левой лапой — к плохой погоде, правой — к хорошей.

Что завтра нельзя делать

Давно считалось, что в этот день нельзя никого хвалить, потому что можно наслать на человека беды. Также запрещалось думать о своих неудачах, иначе они увеличатся в будущем. Лучше отложить на другой день работу по дому. Церковь запрещает употреблять алкогольные напитки.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки начинали готовиться к холодам: в частности, утепляли дома, занимались заготовкой дров. Девушки гадали на судьбу и суженого. Также шли в лес, собирали грибы. Ведь по их количеству можно прогнозировать погоду.

Читайте также: