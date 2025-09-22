Церковный праздник 23 сентября / © Pixabay

Завтра, 23 сентября, в православном календаре Зачатия Иоанна Крестителя. Это один из важных церковных праздников, посвященный событиям, когда святые Иоаким и Анна, отцы Иоанна, получили обет от Бога о рождении будущего пророка. Этот праздник чествует начало жизни того, кто предшествовал Иисусу Христу и крестил его в реке Иордан.

Праздник напоминает о чуде, когда бездетные Иоаким и Анна получили от Бога обет о рождении Иоанна Крестителя. Оно подчеркивает Божье провидение и силу молитвы, а также подготовку мира к приходу Мессии.

Иоаким и Анна были благочестивы, но долго не имели детей. В иудейской культуре того времени бездетность считалась великой социальной и духовной трагедией, поэтому супруги переживали это как тяжелое испытание. Они молились Богу о даре ребенка, но многие годы их просьбы оставались без ответа. По преданию, ангел явился Анне и сообщил, что она родит сына, которого назовет Иоанном.

Это зачатие отличалось тем, что было чудесным: Анна была уже преклонных лет, и естественным путем рождения ребенка ожидать было нельзя. В христианской традиции оно считается подобным зачатию Богородицы Марии — явным знаком Божьего провидения.

Приметы 23 сентября

Народные приметы 23 сентября / © unsplash.com

Туман на рассвете — на дождь.

Ясная погода — на теплую осень и урожай.

Красное или розовое небо — на ветер или дождь.

Что завтра нельзя делать

Если собираете фрукты или ягоды, не торопитесь сорвать все подряд. Оставьте часть урожая для птиц — они тоже нуждаются в пище в это время. В этот день считается большим грехом наносить вред природе: сорить, разжигать костры, плевать на землю или рубить деревья. Также лучше воздержаться от ловли рыбы и раков. Избегайте конфликтов с близкими. Ссоры, старые оскорбления, обвинения и оскорбления способны серьезно испортить отношения, иногда даже навсегда.

Что можно делать завтра

В этот день в молитвах люди просят об оздоровлении тела и души: исцелении от болезней, особенно от головной боли; избавление от вредных привычек и внутренних страхов; успокоение тревожных мыслей; а также о даровании жизни и рождении ребенка. Согласно народным обычаям, с 23 сентября начинают готовить дом к зиме: утепляют дома и квартиры, заготавливают дрова. День считается особенно благоприятным для домашних дел, помогающих подготовиться к холодам и морозам.