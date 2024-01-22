23 января — какой церковный праздник, почему нужно обязательно пригласить в свой дом путешественника

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 23 января, в православном календаре – день памяти святого Климента. Святой Климент был епископом Анкирским и наставником многих христиан, среди которых был Агафангел, сын римского сенатора. Они были арестованы во времена императора Диоклетиана и подвергнуты жестоким пыткам за свое признание Христа. После смерти Максимиана святого Агафангела был усечен мечом.
Церковный праздник 23 января — день памяти святой Агаты
Святая Агата была девственницей и мученицей, жившей в 3 веке на Сицилии. Она отказалась от брака с язычником и осталась верна Христу. За это она была подвергнута жестоким пыткам, во время которых ей отрезали грудь. Она скончалась от ран в тюрьме. Она почитается как святая мученица в разных христианских церквях.
Приметы 23 января
- Солнечная погода – будет ранняя весна.
- Ясное солнце и мороз — к жаркому августу.
- Сильный снегопад — будет большой урожай.
Что завтра нельзя делать
Под запретом этого дня лень, которая, по поверьям, приводит к финансовым неурядицам, бедности. Если вы нашли деньги, не поднимайте их, они принесут только беды. Нельзя танцевать и веселиться – скоро будете плакать.
Что можно делать завтра
По народному календарю обязательно нужно было впустить в свой дом путешественника и накормить его вкусной едой. Это поможет получить поддержку святых.
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