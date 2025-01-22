23 января — какой церковный праздник, сделайте одну вещь, чтобы призвать благополучие в семью

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 января, в православном календаре день памяти святого священномученика Климента. Климент был одним из первых священников, служивших в Риме после апостольских времен. Он был сначала диаконом, а позже стал папой Римским. В его времена христиане уже подвергались гонениям со стороны императора Траяна.

Известно, что святой Климент активно проповедовал христианство, помогал бедным и поддерживал церковные общины. Его деятельность способствовала распространению христианской веры в Риме и на территории, принадлежавшей к империи. Он также активно поддерживал епископов и священников, налаживая их духовную жизнь.

Климент был арестован за свое христианское служение и отправлен на каторгу в Крым. Там он был убит по приказу правителя. Единственное, что сохранилось из его жизни, – это его мученическая смерть, которая стала примером для многих поколений христиан.

Церковный праздник 23 января – день памяти святого мученика Агатангела

Агатангел был христианским мучеником, пострадавшим за свою веру во времена гонений на христиан, происходивших в первые века после смерти Христа. Хотя исторических документов о нем сохранилось немного, по свидетельству церковных источников, Агатангел был одним из тех, кто отказался отречься от христианской веры, несмотря на давление и преследование.

Есть мнение, что он был одним из епископов или священников в одной из христианских общин, и ему было поручено руководить церковными делами во времена, когда христиан в Римской империи активно преследовали. Агатангел смело исповедовал веру во Христа, не опасаясь смертельных угроз.

Согласно церковным традициям, святой Агатангел был схвачен и подвергнут жестоким пыткам, однако оставался непоколебимым в своей вере. Он был казнен, скорее всего, из-за отрубления головы, что было типичным методом наказания для христианских мучеников за императоров, которые враждебно относились к новой религии.

Приметы 23 января

Народные приметы 23 января / Фото: Unsplash

Потеплело – к жаркому лету, выпало много снега – лето будет дождливым.

На деревьях много белок бегает – потеплеет.

На водоемах нет льда – уже не будет серьезных морозов до конца зимы.

Что завтра нельзя делать

Ни в коем случае нельзя смотреть на падающую звезду. Наши предки верили, что это принесет беду в семью. Чтобы не вынести из дома благополучие, не следует выносить мусор после заката.

Что можно делать завтра

Обязательно приготовьте в этот день пирог с куриным мясом, по народным приметам он принесет в семью благополучие. Старайтесь сделать любое доброе дело. Считается, что она вернется к вам сторицей.

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