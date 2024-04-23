24 апреля — какой церковный праздник, почему в этот день запрещено готовить блюда из пшеничной муки

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 апреля, в православном календаре день памяти святого Саввы и с ним 70 воинов. Они известны в христианской традиции как мученики, пострадавшие за свою веру. Жизнь этих святых происходила во времена правления императора Аврелиана в Риме.

Савва Стратилат был воеводой, родом из готов, и славился своей верностью Христу. Он посещал заключенных христиан, поддерживал их и оказывал помощь из своих поместий. Савва был также известен своей жизнью в чистоте и постничестве, обладал властью над бесами и способностью изгонять нечистые духи из людей.

Когда на него пожаловались императору, Савва смело признал свою веру перед Аврелианом, отвергнув свой военный пояс и воеводский сан. Он был готов принять любые мучения ради Христа. Савву подвергали пыткам: его били, обжигали свечами и даже бросили в бочку с раскаленной смолой, но он остался невредим благодаря Божьей силе.

Это чудо убедило 70 воинов поверить во Христа, и они откровенно это признали. За это они были немедленно казнены и получили мученический венец от Христа. Савву же бросили в темницу, где он имел божественное видение и получил подкрепление. Несмотря на попытки императора заставить его отказаться от веры, Савва оставался непоколебимым, поэтому его бросили к реке, где он утонул.

Церковный праздник 24 апреля – день памяти святого мученика Евсевия и 40 других

Святой мученик Евсевий и 40 других известны в христианской традиции как свидетели мученичества святого Георгия Победоносца. Евсевий был одним из тех, кто наблюдал за пыткой святого Георгия и, видя чудесные исцеления, уверовал во Христа вместе с другими 40 лицами.

Эти люди были брошены в темницу за свою новую веру, а позже их казнили. Их пример веры и мужества перед лицом преследований стал вдохновением для многих верующих.

Приметы 24 апреля

Народные приметы 24 апреля / Фото: Unsplash

Дождь — будет большой урожай ржи.

Комары летают стаей — к большому урожаю овса.

На березе появились серьги — можно сеять овес.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки пытались не готовить привычные блюда (вареники, пироги) с пшеничной муки. Верили, что это принесет проблемы со здоровьем. Потому непременно перемалывали овес и готовили на нем. Также запрещалось ссориться со своей второй половинкой – у вас не будет будущего.

Что можно делать завтра

Крестьяне молились святым за здоровье и избавление от болезней. Обязательно нужно в этот день быть радостным и веселым, общаться с окружающими людьми, тогда ваша судьба будет счастливой.

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