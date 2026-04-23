24 апреля — какой церковный праздник, что не следует делать с деньгами этого дня
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 24 апреля, в православном календаре день памяти святого мученика Саввы Стратилата. Савва Стратилат жил в III веке, в период, когда Римская империя переживала очередную волну гонений на христиан. Он был военачальником высокого ранга — «стратилатом», то есть командиром военного отряда. По преданию, Савва происходил из готской среды, но служил в римском войске, снискав уважение как опытный и дисциплинированный воин.
Несмотря на свое положение, он тайно исповедовал христианскую веру, помогал бедным и пленным, а также поддерживал других христиан, находившихся под угрозой преследований.
Ключевым моментом в жизни Саввы стало его открытое признание веры во Христа. Когда императорские власти потребовали участия в языческих жертвоприношениях, Савва отказался подчиниться приказу. Он оставил военную службу и открыто заявил о своей принадлежности к христианской общине.
Этот шаг был очень рискованным: отказ от поклонения языческим богам в то время расценивался как государственное грех.
По приказу римских властей Савва был арестован и подвергнут жестоким пыткам. По преданию, он испытал многочисленные пытки, но не отрекся от веры. Его стойкость поразила даже некоторых языческих воинов, начавших задумываться над истинностью христианского учения.
Несмотря на давление и обещания освобождения, если он отречется от Христа, Савва остался непоколебимым.
В конечном счете святой Савва Стратилат был казнен. По церковному преданию его смерть стала мученической жертвой за веру. Его подвиг датируют примерно 272 годом.
Приметы 24 апреля
Красное небо по утрам — к ветреной и дождливой весне.
Пасмурный или холодный день — весна задержится, а тепло придет позже.
Дождь в этот день — на хороший урожай грибов летом.
Что завтра нельзя делать
В этот день лучше не браться за новые начинания — считается, что они не принесут желаемого результата. Также не советуют занимать деньги или заниматься их подсчетом, потому что это, по поверьям, может привлечь недостаток и финансовые трудности. Отдельно подчеркивают: не следует отказывать людям в помощи, ведь такое безразличие, по народным представлениям, способно «отвратить» благосостояние и навлечь нищету.
Что можно делать завтра
В день святого Саввы Стратилата, которого считают покровителем воинов, обращаются в молитвах с просьбой о внутренней силе, выдержке и способности достойно преодолевать жизненные испытания. Считается, что в этот день особенно важно просить об стойкости духа и защите в сложных обстоятельствах.