Церковный праздник 24 апреля

Завтра, 24 апреля, в православном календаре день памяти святого мученика Саввы Стратилата. Савва Стратилат жил в III веке, в период, когда Римская империя переживала очередную волну гонений на христиан. Он был военачальником высокого ранга — «стратилатом», то есть командиром военного отряда. По преданию, Савва происходил из готской среды, но служил в римском войске, снискав уважение как опытный и дисциплинированный воин.

Несмотря на свое положение, он тайно исповедовал христианскую веру, помогал бедным и пленным, а также поддерживал других христиан, находившихся под угрозой преследований.

Ключевым моментом в жизни Саввы стало его открытое признание веры во Христа. Когда императорские власти потребовали участия в языческих жертвоприношениях, Савва отказался подчиниться приказу. Он оставил военную службу и открыто заявил о своей принадлежности к христианской общине.

Этот шаг был очень рискованным: отказ от поклонения языческим богам в то время расценивался как государственное грех.

По приказу римских властей Савва был арестован и подвергнут жестоким пыткам. По преданию, он испытал многочисленные пытки, но не отрекся от веры. Его стойкость поразила даже некоторых языческих воинов, начавших задумываться над истинностью христианского учения.

Несмотря на давление и обещания освобождения, если он отречется от Христа, Савва остался непоколебимым.

В конечном счете святой Савва Стратилат был казнен. По церковному преданию его смерть стала мученической жертвой за веру. Его подвиг датируют примерно 272 годом.

Приметы 24 апреля

Народные приметы 24 апреля

Красное небо по утрам — к ветреной и дождливой весне.

Пасмурный или холодный день — весна задержится, а тепло придет позже.

Дождь в этот день — на хороший урожай грибов летом.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не браться за новые начинания — считается, что они не принесут желаемого результата. Также не советуют занимать деньги или заниматься их подсчетом, потому что это, по поверьям, может привлечь недостаток и финансовые трудности. Отдельно подчеркивают: не следует отказывать людям в помощи, ведь такое безразличие, по народным представлениям, способно «отвратить» благосостояние и навлечь нищету.

Что можно делать завтра

В день святого Саввы Стратилата, которого считают покровителем воинов, обращаются в молитвах с просьбой о внутренней силе, выдержке и способности достойно преодолевать жизненные испытания. Считается, что в этот день особенно важно просить об стойкости духа и защите в сложных обстоятельствах.