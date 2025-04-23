Церковный праздник 24 апреля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 24 апреля, в православном календаре день памяти святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Это христианские святые, пострадавшие за свою веру в IV веке во время правления императора Лицинии (ка. 308-324 гг.) в Римской империи. Их жизнь — пример мужества и стойкости во Христе, а также преданности Богу даже перед лицом смерти.

Савва Стратилат был военным начальником в римской армии, и из-за своего высокопоставленного поста оказал большое влияние. Он был рожден в богатой христианской семье, но поначалу не проявлял особой религиозной веры, хотя и был приверженцем нравственных добродетелей. Однако, после того как он встретил христианских мучеников и стал свидетелем их страдания, он уверовал во Христа.

Как командующий армией, Савва удерживал свое войско в строгой дисциплине и порядке. Его слава среди воинов была необычайной, и многие солдаты стали верить во Христа благодаря его примеру. Во время правления императора Лициния, активно преследовавшего христиан, Савва был вызван на допрос из-за своей веры.

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После того как он отказался отречься от Христа, Савва был приговорен к смертной казни. Вместе с ним были казнены и другие христиане, среди которых 70 воинов, также отказавшихся отречься от своей веры. Это было трагедией, но в то же время и свидетельством глубокой религиозной преданности и силы.

Мученики были замучены разными способами: их пытали, а затем казнили, причем многие из них оставались стойкими в вере до конца. Савва, хоть и был казнен вместе с другими воинами, стал примером для многих поколений христиан и остался почитаемым святым.

Приметы 24 апреля

Народные приметы 24 апреля / © unsplash.com

Туман на 24 апреля — к благоприятной погоде летом.

Гроза 24 апреля — к хорошему урожаю пшеницы и других зерновых.

Мороз на 24 апреля — к хорошему урожаю яблок.

Что завтра нельзя делать

Следует избегать конфликтов, споров и любых общих застолий с алкоголем. Согласно народным приметам, не рекомендуется возбуждать новые дела, ведь они будут безрезультатными. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи, ведь такой поступок может привести к бедам и нищете. Также запрещено одалживать или перечислять деньги, поскольку это может привести к материальным трудностям и бедности.

Что можно делать завтра

Святой Савва Стратилат является покровителем воинов, и к нему обращаются с молитвами об укреплении духа и способности выдержать все жизненные трудности.

Согласно народным традициям, в этот день готовят блюда из овса — кашу, хлеб, суп, овсяное печенье и кисель, чтобы обеспечить хороший урожай. Также пекут овсяные блины, которыми угощают семью и нуждающихся, стремясь привлечь довольство домой.