24 августа – какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь проблемы в жизнь

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 августа, в православном календаре день памяти святого священномученика Евтихия. Он был одним из величайших учеников апостола Иоанна Богослова и жил в первом веке. Он родился в Севастополе в Малой Азии и отличался особой ревностью к христианской вере с самого детства.

Евтихий был рукоположен во епископы апостолом Иоанном и служил в городе Севастии. Он активно проповедовал Евангелие, обращал многих язычников в христианство, исцелял больных и совершал другие чудеса. В своей деятельности Евтихий постоянно сталкивался с преследованиями со стороны языческих властей и был несколько раз арестован и подвергался пыткам.

Во время одного из преследований по приказу императора Домициана Евтихий был брошен в кипящий котел, но остался невредимым. Это чудо настолько поразило многих, что многие обратились в христианство. После этого Евтихий был подвергнут еще более жестоким мучениям и в конце концов был обезглавлен.

Приметы 24 августа

Народные приметы 24 августа / Фото: Unsplash

Темные тучи закрыли солнце – сильно похолодает.

Ясная ночь – ждите теплую погоду.

Дождь – к сухой осени.

Что завтра нельзя делать

Очень важно постараться не брать в руки острые предметы, по которым можно порезаться. Также старайтесь аккуратно воспользоваться огнем. Согласно приметам, если пораниться или обжечься, это принесет проблемы в жизнь.

Что можно делать завтра

Обычно в этот период люди выходили на "тихую охоту", ведь в лесу появлялось много грибов. Также пытались обращать внимание на погоду, потому что она помогала спрогнозировать, какой будет осень — дождливая, сухая или прохладная.

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