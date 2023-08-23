24 августа — какой церковный праздник, почему нельзя гулять в одиночестве, кому молиться о помощи

Завтра, 24 августа, в православном календаре день памяти мучеников Евпла. Мученик Евпл был одним из ранних христиан, отдавших свою жизнь за свою веру. Он родился на острове Сицилия в городе Катания, где служил архидьяконом. Он всегда носил с собой Евангелие и проповедовал о Христе язычникам. В 304 году, во время преследования христиан при императоре Диоклетиане, Евпла был арестован и приведен на суд. Там он заявил, что христианин и не боится смерти. Судья приказал его мучить разными способами, но Евпл не изменил своей вере. Наконец, он был обезглавлен мечом и получил вечную жизнь в Божьем царстве. Святой Евпл почитается как покровитель Катания и один из четырнадцати святых помощников. Его мощи хранятся в церкви г.Тревико в Италии.

Церковный праздник 24 августа – день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских

Преподобные Феодор и Василий Печерские были двумя киевскими монахами, жившими в XI веке и ставшие мучениками за свою веру. Они были друзьями и поддерживали друг друга в подвигах и соблазнах.

Святой Феодор, раздавший свое богатое имение, впоследствии соблазняемый дьяволом, начал жалеть об этом. Преподобный Василий, иеромонах, своими молитвами и наставлениями избавил его от страсти серебролюбия. Оба монаха скончались в 1098 году от ран, нанесенных им князем Мстиславом Святополковичем, который несправедливо их заподозрил в своеполезном сокрытии кладов, найденных ими. Через год, Мстислав во время междоусобной войны, внезапно через отверстие в доске, был поражен стрелой в грудь, и сказал: "Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора".

Приметы 24 августа

Народные приметы 24 августа / Фото: Pexels

Во время восхода солнца сильно дождит — через несколько дней будет плохая погода.

Если до этого дул сильный ветер, а 24 августа он прекратился, скоро будет хорошая погода.

Над водоемами поднимается туман – до погожих дней.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков существовал запрет, что нельзя выходить гулять в одиночестве, особенно после заката. Верили, что человека ждет беда, его может проклясть нечистая сила. Запрещалось пить алкогольные напитки, потому что в этот день приходит дух, пугающий пьяниц. Не стоит думать о своих страхах и лениться.

Что можно делать завтра

Наши предки начинали в этот день стричь овец, хорошо отросших за лето. Из шерсти делали разные теплые вещи до зимы. Верующие обязательно молились святым мученикам Феодора и Василию, чтобы они помогли им в делах, подарили здоровье.

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