24 августа — какой церковный праздник, почему на Евтихия следует быть осторожными с острыми предметами

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 24 августа

Церковный праздник 24 августа / © pixabay.com

Завтра, 24 августа, в православном календаре день памяти святого священномученика Евтихия. Евтихий родился в городе Севастии Палестинской (современная Сивас, Турция) в семье воина Александра и священницы Синесии. Воспитывался дедом, обучавшим его грамоте и христианским догмам. Услышав проповедь о Христе, он стал учеником апостола Иоанна Богослова, а позже — помощником святого апостола Павла, проповедуя Евангелие в разных странах.

Евтихий был поставлен епископом Себастии, где активно проповедовал христианство. Во времена императора Траяна (I–II вв.) он подвергся преследованиям за веру. Отказавшись отречься от Христа, Евтихий был казнен мечом в родном городе.

Святой Евтихий — пример стойкости в вере и преданности Христу, его жизненный путь вдохновляет христиан на мужество и отвагу в преодолении испытаний.

Приметы 24 августа

Народные приметы 24 августа / © unsplash.com

  • Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.

  • Утром туман стелется над поверхностью озер и рек — будет несколько погожих дней.

  • Дым без ветра бьет до земли — к дождю.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья в этот день советуют избегать громких ссор и конфликтов — они могут затянуться и доставить долгие хлопоты. Также на Евтихии нужно быть очень осторожными с острыми предметами: ранение, полученное в этот день, обычно заживает долго и тяжело.

Что можно делать завтра

В молитвах к святому Евтихию просят его поддержки перед Богом, крепкого здоровья, лечения от недугов и сохранения гармонии и покоя в семье. Святой епископ отличался уравновешенным и спокойным характером, поэтому день его чествования советуют проводить тихо, в семейном кругу, занимаясь домашними делами или организовав небольшие спокойные посиделки.

