24 августа — какой церковный праздник, почему на Евтихия следует быть осторожными с острыми предметами
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 24 августа, в православном календаре день памяти святого священномученика Евтихия. Евтихий родился в городе Севастии Палестинской (современная Сивас, Турция) в семье воина Александра и священницы Синесии. Воспитывался дедом, обучавшим его грамоте и христианским догмам. Услышав проповедь о Христе, он стал учеником апостола Иоанна Богослова, а позже — помощником святого апостола Павла, проповедуя Евангелие в разных странах.
Евтихий был поставлен епископом Себастии, где активно проповедовал христианство. Во времена императора Траяна (I–II вв.) он подвергся преследованиям за веру. Отказавшись отречься от Христа, Евтихий был казнен мечом в родном городе.
Святой Евтихий — пример стойкости в вере и преданности Христу, его жизненный путь вдохновляет христиан на мужество и отвагу в преодолении испытаний.
Приметы 24 августа
Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.
Утром туман стелется над поверхностью озер и рек — будет несколько погожих дней.
Дым без ветра бьет до земли — к дождю.
Что завтра нельзя делать
Народные поверья в этот день советуют избегать громких ссор и конфликтов — они могут затянуться и доставить долгие хлопоты. Также на Евтихии нужно быть очень осторожными с острыми предметами: ранение, полученное в этот день, обычно заживает долго и тяжело.
Что можно делать завтра
В молитвах к святому Евтихию просят его поддержки перед Богом, крепкого здоровья, лечения от недугов и сохранения гармонии и покоя в семье. Святой епископ отличался уравновешенным и спокойным характером, поэтому день его чествования советуют проводить тихо, в семейном кругу, занимаясь домашними делами или организовав небольшие спокойные посиделки.