24 декабря – какой церковный праздник, что можно и нельзя делать для счастливого Святвечера и Рождества

Завтра, 24 декабря, в православном календаре Святвечер. Святой вечер — это торжественный ужин в канун Рождества Христова, распространенный среди христиан разных конфессий. По традиции, на столе должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов или 12 месяцев. Главным блюдом является кутья – пшеничная каша с маком, орехами, изюмом и медом. Кутья означает вечность, изобилие и благословение. Другие блюда могут быть разными в зависимости от региона, но обычно включают борщ, рыбу, грибы, вареники, компот и прочее. На Святой вечер также обычно гадают, поют колядки, ходят с шопкой и навещают родственников. Святой вечер является одним из самых уютных и семейных праздников украинского народа.

Церковный праздник 24 декабря — день памяти преподобномученицы Евгении

Преподобномученица Евгения Римская была дочерью Филиппа, префекта Египта, который был язычником. Она научилась христианству от апостола Павла и убежала из дома, переодевшись в мужа. Она поступила в монастырь, где стала игуменом и творила чудеса. Позже она была обвинена в попытке изнасилования женщины, но доказала свою невиновность, раскрыв свой пол. Ее узнавший ее отец также стал христианином и епископом Александрии. Евгения была казнена мечом в день Рождества Христова, после того как она выдержала много попыток убить ее.

Приметы 24 декабря

Народные приметы 24 декабря / Фото: Pexels

Выпал снег — ждите хороших новостей.

Ясный день до обильного урожая летом.

Метель указывает, что будет много меда.

Что завтра нельзя делать

До заката пищу старались не употреблять, исключение делали только беременным, детям, старикам и больным. Также не желательно встречать Сочельник в черной одежде. Нельзя ссориться, злословить, громко кричать. Также не разрешалось заниматься домашними делами, все ходатайства лучше отложить.

Что можно делать завтра

Как только на небе появлялась первая звезда, вся семья собиралась за праздничным столом, на котором обязательно стояло 12 постных блюд (за 12 апостолами). Среди них почетное место занимала кутья. После ужина шли в церковь на праздничное богослужение.

Читайте также: