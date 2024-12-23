24 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя перечислять мелкие монеты

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 декабря, в православном календаре день памяти святой преподобномученицы Евгении. Одна из самых известных святых раннего христианства, жившая в III веке в Римской империи. Ее жизнеописание наполнено примерами веры, преданности Христу и подвигу. Евгения родилась в знатной римской семье в Александрии. Ее отец, Филипп, был высокопоставленным чиновником, наместником Египта.

Она получила блестящее образование и отличалась незаурядными умственными способностями. Евгения была язычницей, но, изучая разные учения, заинтересовалась христианством, которое тогда было преследуемым. По преданию, Евгения решила оставить светскую жизнь и посвятить себя Богу. Чтобы избежать принудительного брака и других обязанностей, которые налагались на женщин в ее положении, она переоделась в мужскую одежду. Евгения присоединилась к одному из мужских монастырей, где его приняли, считая мужем. Здесь она вела подвижническую жизнь и была известна своей мудростью и благочестием.

Евгения стала игуменом монастыря, хотя ее настоящий пол оставался тайной. По преданию, одна женщина, стремившаяся соблазнить "игумена", после отказа обвинила Евгению в притязаниях. Это стало причиной судебного разбирательства, в ходе которого она была вынуждена открыть свою истинную личность. После разоблачения Евгения вернулась в свою семью, которая также приняла христианство. Она активно проповедовала веру, обращая многих в христианство. Это вызвало гнев местных властей, и Евгения подверглась преследованиям. По свидетельству, ее схватили и после многочисленных пыток казнили мечом. Она приняла мученическую смерть за Христа, став примером непоколебимости веры.

Церковный праздник 24 декабря — Святвечер

Святвечер (или Надвечерье Рождества Христова) — это особый день в канун праздника Рождества Христова, который празднуется 24 декабря по новому лианскому календарю. Это время духовной подготовки к одному из величайших христианских праздников – Рождества, символизирующего рождение Иисуса Христа.

Святвечер – это день строгого поста, последний день Рождественского поста, когда верующие готовят свои сердца к встрече праздника. В этот день хозяева убирают дом, чтобы он был чистым и опрятным, украшают его дедухом (снопом из колосков) или рождественскими символами, такими как елка.

Вечером, после появления первой звезды на небе (символ звезды, указавшей волхвам путь к Иисусу), садятся за стол. Готовят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Среди них чаще всего кутья, борщ, вареники, рыба, грибы, компот, капустняк и т.д. На столе зажигают свечу как символ света Христа. Перед трапезой читается молитва, все члены семьи просят Божьего благословения, вспоминают умерших родных. Кутья занимает центральное место на столе, и с нее начинают трапезу.

В некоторых регионах принято обмениваться блюдами или символическими подарками с соседями.

Приметы 24 декабря

Народные приметы 24 декабря / Фото: Unsplash

Снегопад – Новый год будет снеговым.

Белки целый день сидят в дупле – к морозу.

Вороны беспокойны, не могут найти себе места – ждите вьюгу.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день перечислять мелкие купюры или монеты, что принесет неудачу. Запрещается ссориться, ругаться и злословить, как и в любой другой большой религиозный праздник.

Что можно делать завтра

У молодежи на Сочельник были популярны гадания, особенно на будущую свадьбу, невест, семейную жизнь. Верующие обязательно шли на церковную службу, а затем собирались семьей за праздничным столом.

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